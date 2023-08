Melder ud efter chok-exit: Det vil han nu

I starten af august meddelte 'Vild med dans'-veteranen Jens Werner, at han stopper som fast dommer i TV 2-programmet og kun vil medvirke i den kommende sæson i udvalgte programmer.

- Jubilæums-sæsonen på 'Vild med dans' er en fantastisk måde for mig at afrunde en utrolig sjov, spændende og lærerig rejse med 'Vild med dans' siden 2005. Ligesom med mange andre ting i livet vil jeg gerne stoppe, imens legen er god, imens jeg er på toppen og fortsat holder af det, jeg laver, udtalte Jens Werner i den forbindelse i en pressemeddelsle.

Den 59-årige dommer oplyste samtidig, at han ikke havde flere kommentarer til sit exit fra 'Vild med dans'.

Flere ord på

Men i et interview i radioprogrammet 'Det store Talkshow' på P4 sætter han nu for første gang flere ord på sit exit.

- Jeg har følt i lidt tid, at jeg skal stoppe, mens legen er rigtig god. Det har jeg altid haft mulighed for at gøre - både med min dans, med mine dansepartnere og jobs forskellige steder. Jeg har det ikke så godt med at blive bestemt over, så jeg vil hellere stoppe selv, mens jeg stadig selv synes, jeg kan levere, i forhold til hvis jeg ikke kunne levere den entusiasme og den professionalisme, som TV 2 og 'Vild med dans' kræver. Så tror jeg, det er bedre at sige, at nu stopper jeg, imens det stadig er rigtig sjovt, siger han i programmet.

Her lægger han ikke skjul på, at han kommer til at savne at lave 'Vild med dans', sine dommerkolleger og det 'kick', det giver at lave en stor tv-produktion.

Jens Werner er en garvet herre i 'Vild med dans'-regi og har været dommer, siden programmet fik premiere. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Drømmer om værtstjans

Står det til Jens Werner, er han dog på ingen måde færdig med at lave tv.

- Jeg håber måske, at nu, hvor jeg ikke skal være med i 'Vild med dans', at der måske sidder nogle andre chefer derude rundt omkring og tænker 'det kan da være, vi skal give ham en værtsrolle' eller noget andet underholdning. Det ville jeg være meget interesseret i, siger han videre.

Når 'Vild med dans' har premiere, kommer dommerpanelet til at bestå af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen, Marianne Eihilt samt en gæstedommer.

I år har TV 2 nemlig valgt at holde den femte dommerplads åben for gæster.

Store personligheder

Der vil således være en ekstra gæstedommer i hvert program, som ifølge TV 2 kommer til at bestå af 'store 'Vild med dans'-personligheder'.

Kanalen har endnu ikke løftet sløret for, hvem seerne kan forvente at se i den femte dommerstol fra program til program.

Dog har de allerede afsløret, at Jens Werner vender tilbage som dommer i det store finaleshow og 'andre udvalgte programmer', der løber af stablen 24. november i Horsens.

Er du nysgerrig på, hvad nydanserne tjener, når de kridter danseskoene? Så læs mere her.