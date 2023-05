Melder ud om muligt karrierestop

Birthe Kjær er godt nok fyldt 74 år, men det forhindrer hende ikke i at drøne fra Skagen til Falster i egen bil for at give koncerter.

– I sommer skal jeg da spille 30 job, fortæller den travle kvinde, da Ekstra Bladet møder hende i Cirkusrevyen.

Folk i hele Danmark vil gerne høre ’Den knaldrøde gummibåd’, ’Vi maler byen rød’ eller den med at gå ’til bal uden trusser’.

– Jeg er ikke typen, der hævder, at jeg skal bæres ned af scenen. Så længe jeg synes, at det er sjovt, bliver jeg ved, men jeg tager et år ad gangen, og så mærker jeg efter, om energien fortsat er der.

Lige nu glæder Birthe Kjær sig til at komme i gang med sommeren og turene på landevejen samt de skønne publikummer, hun møder overalt.

Hendes fans er meget entusiastiske. De færreste københavnere glemmer den sommer, hvor hun væltede Christiania med sit show, og hvor christianitterne jingede med på de kendte dansktop-sange.

– En ting er helt sikker. Jeg vil stoppe, mens legen er god. Jeg holder, mens jeg stadig kan synge, så folk ikke bag min ryg skal gå og sige, at det vel nok er en skam, at hun ikke stoppede, mens tid var.

