Mener det seriøst: Realityvenner laver boyband

Hugo Collette og Karl Weihe forsikrer Ekstra Bladet, at det IKKE er en joke, når deres boyband Testosterone Boys fredag udsender deres første single. Titlen? 'Ex on the Beach'

De to charmetrolde Hugo Collette og Karl Weihe fandt sammen om mere end bare glæden ved det modsatte køn, da de var med i den igangværende sæson af 'Ex on the Beach' sæson 8.

De opdagede, at de også kunne lide at performe andre steder end til køjs, og nu har de så dannet et boyband.

Duoen optrådte flere gange i sæsonen for sjov som Testosterone Boys til stor morskab for de øvrige deltagere i reality-villaen, og det er muligvis fortsat en slags gimmick, vil onde tunger mene, men nu bliver det hele dog en anelse mere seriøst.

De to gutter udgiver således om få dage singlen med den 'opfindsomme' titel 'Ex on the Beach' under samme artistnavn:

Testosterone Boys.

- Let's fucking go. Vi har brugt sindssygt lang tid på det her, og det er noget, vi virkelig kæmper for og gerne vil, lyder det bl.a. i kor fra gutterne på bandets Instagram-profil, der på kort tid har fået over 12.000 følgere.

Som man har kunnet høre, hvis man har fulgt med i 'Ex on the Beach' i den igangværende sæson, er det måske mere charme, selvtillid og lækkert hår end skønsang, de to gode realityvenner skal satse på.

- Jeg lavede musik i forvejen, og så skrev vi nogle sange, da vi medvirkede i programmet. Jeg kender nogen, der kunne lave musikken, og så har vi også samlet et hold af venner, der hjælper os med det hele, lige fra musikvideo til artwork, hvilket sikrer os frie rammer, siger Hugo, der trods alt synger bedre end Karl, betoner de begge.

- Men jeg bliver bedre og bedre, og så tager jeg den ellers på charmen, fortæller Karl med et grin.

Hugo Collette har i øvrigt tidligere medvirket i MGP sammen med sin lillebror i 2013. Titlen dengang?

'Håndværkerrøv'.