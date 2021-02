Mere smæk for skillingen end husmorporno

Når kvinder skriver erotisk litteratur til kvinder, bliver det ofte påduttet den nedladende betegnelse 'husmorporno'.

Det skete for den engelske forfatter E.L. James, der stod bag den ekstremt succesfulde 'Fifty Shades of Grey'-serie, men Elisa Lykke, der er kvinden bag novellesamlingen 'Kvindefantasier', er ikke bekymret for, at hendes bog lider samme skæbne.

I 'Kvindefantasier' har syv kendte danske kvinder - blandt andre tv-vært Sara Maria Franch-Mærkedahl - nedskrevet deres erotiske fantasier, som forlaget ikke tøver med at kalde både 'dampende' og 'liderlige'.

Her er syv kendte danske kvinders sexfantasier

- Hvis folk vil kalde det husmorporno, skal de da have lov til det. Jeg tror kun, jeg rammer dem, der er interesserede i at læse den her form for erotik, siger Elisa Lykke til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Man kan sige, at 'Fifty Shades' ramte godt ned i en bestemt tid og nok var mere husmorporno end det her, hvor jeg faktisk vil sige, at der er mere smæk for skillingen. Det er en meget mere udtryksfuld antologi end 'Fifty Shades'.

Radiovært Maria Jencel er en af de syv kendiskvinder, der har skrevet en erotisk novelle til bogen 'Kvindefantasier'. Foto: Petra Kleis

- Hvad er den største forskel?

- Det er nok, at det her er mere realistisk og skrevet af rigtige kvinder.

