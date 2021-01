Mette Frederiksen med opsang til rejseglade kendisser: - Det er farligt

Mette knockouter Kessler: Der var tydelig frustration at spore hos statsministeren over de danske influencere og bloggere, der har valgt at bytte en kold dansk nedlukning ud med sol og sommer i Dubai

Det har vakt massiv kritik, at flere danske kendisser er rejst på ferie til Dubai og stolt har vist deres feriealbum frem i form af solrige opslag på sociale medier midt under den globale pandemi.

Nu viser også landets statsminister sin utilfredshed med sagen.

Det sker på et pressemøde efter Folketingets partilederdebat, hvor Ekstra Bladets fremmødte reporter spurgte til statsministerens holdning til, at blandt andet den tidligere bokser Mikkel Kessler var rejst til Dubai med familien.

- Der er vist behov for, at jeg lægger restriktioner på mig selv i den her sag, lød det indledende fra statsministeren, mens hendes ansigt dog viste sin tydelige forargelse og utilfredshed.

- Der er en grund til, at verden er farvet rød. Det er virkelig vigtigt, at alle lytter efter det. Det, der sker, når folk rejser ud i den her tid, det er, at man risikerer at tage mutationer med til Danmark, lød det fra Mette Frederiksen.

- Når verden er gået i rød, så er det virkelig, fordi vi mener, at det er farligt at rejse ud, og det håber jeg, at flere vil lytte efter, opfordrede hun videre.

- Hvorfor laver I så ikke et forbud, spurgte Ekstra Bladets journalist.

- Fordi det er lykkedes igennem snart et år at drive Danmark igennem det her baseret på de flestes sunde fornuft. Det er en strategi, jeg vil se, om ikke vi kan blive ved med at efterleve, svarede Mette Frederiksen.

Lørdag 16. januar kom det frem i en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut, at den smitsomme sydafrikanske coronavirus er kommet til Danmark og forbindes med en rejse til Dubai.

Allerede 9. januar kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan der var dansk stjernetræf i Dubai med et væld af danske sportsstjerner, herunder Mikkel Kessler og Nicklas Bendtner.

Mikkel Kessler og hans kone, Lea Hvidt Kessler, fortalte dog i Aftenshowet mandag, at de ikke kunne se problemet i at rejse.

- Vi kan da godt forstå folks reaktioner. Det ser måske hyggeligere ud, der hvor vi er, så jeg kan da godt se, at der kan være noget frustration og misundelse, men alle skal have lov til at rejse, hvis det ikke er forbudt, lød det fra Lea Hvidt Kessler.

