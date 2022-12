MGP-vinder kritiserer DR-dokumentar

De fleste husker ham nok som Razz, der vandt MGP 2002 med sangen 'Kickflipper'.

Razz med det borgerlige navn Rasmus Ott, der i dag er 33 år, kritiserer i dag DR for i dokumentaren 'MGP: Børnefesten der gik amok' at give et misvisende billede af, hvordan MGP ser ud i dag, sammenlignet med dengang han selv var med.

Rasmus Ott er selv med i dokumentaren, og her er det tydeligt, at han havde været i tvivl om, hvorvidt han skulle medvirke, ligesom han efter MGP-karrieren har gjort alt for at slippe ud af mediernes søgelys og rollen som Razz.

Men i et interview med Politiken blander han sig nu i debatten om dokumentaren, der også har fået kritik fra en anden tidligere vinder, Emma Pi.

I DR-dokumentaren fortæller Rasmus Ott, hvordan han pludselig fik nok og trak sig helt fra rampelyset. Her et billede fra sejre i 2002 med værten Camilla Ottesen. Foto: Thomas Wilmann

Sovepude

For selvom forholdene for de nye deltagere måske er forbedret, frygter han, at dokumentaren vil sætte en stopper for debatten om, hvad man udsætter børnene for.

- DR skal blive ved med at udvikle deres format og ikke bruge dokumentaren som en sovepude og bekræfte sig selv i, at alt er i den skønneste orden, siger han til Politiken.

'Jeg er sikker på, at MGP er blevet bedre med årene, og jeg er også sikker på, at størstedelen af deltagerne i dag overordnet set har en god oplevelse, men vi skal fortsætte med at tale videre og diskutere formatet, børnenes eksponering og trivsel, både under og efter showet, og ikke behandle det som noget afsluttet – for det er det langtfra', skriver han videre i en klumme, også i Politiken.

DR's redaktionschef for Kultur og Kunst, Ida Holten Ebbesen, er ikke enig i Rasmus Ottsen kritik af dokumentarserien. Hun fortæller til Politiken, at dokumentaren handler om erfaringer fra tidligere år og derfor ikke belyser, hvordan der bliver arbejdet med MGP nu.

På trods af kritikken af børnenes MGP, har den tidligere vinder Flora Ofelia kun gode oplevelser at fortælle om sin deltagelse i MGP. Det har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

