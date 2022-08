Mia Lyhne med kryptisk 'Klovn'-melding

Måske kom Mia Lyhne til at tale over sig, da hun blev spurgt til fremtiden for 'Klovn'

For tiden kan man fornøje sig med at krumme sine solbrune sommertæer til de evigt pinlige strabadser, der udfolder sig i 'Klovn', som altså kører på sin niende sæson.

Og hvis du er en af de seere, der hungrer efter mere, så er der muligvis godt nyt.

I hver fald hvis man spørger Mia Lyhne, der spiller Frank Hvams kone i serien.

For da Ekstra Bladet fangede hende på den røde løber til gallavisningen på 'Resten af livet' mandag aften, lød det umiddelbart som om, der var mere 'Klovn' i støbeskeen.

- Det ved man jo aldrig, svarede hun, da Ekstra Bladet spurgte, om den niende sæson blev den sidste, inden hun fortsatte i noget, der lød som en fortalelse:

- Jeg troede egentlig, dét var den sidste, fik hun sagt og indikerede dermed, at der kommer mere - inden hun skyndte at i rette sig selv:

- Men det kan også være, det er det (den sidste sæson, red.).

Mia Lyhne har været fast inventar i 'Klovn' siden 2005. Her ses hun til premiere på den seneste film 'Klovn - The Final' sammen med Frank Hvam og Casper Christensen. Foto: Jonas Olufson

Har fået lov at bestemme

'Klovn' havde premiere i 2005, og over årene har særligt Mia-karakteren stået model til meget lort, som hendes mand har udsat hende for.

Men som årene er gået, er rollen også blevet mere selvstændig og egenrådig, selvom skuespilleren først ikke er helt med på den analyse.

- Jeg ved godt, det er noget, folk kører på. Men jeg ved ikke, om jeg er helt enig egentlig.

- Det er ikke en udvikling, du har været med til at skubbe til?

- Jo, jeg har bare prøvet at nuancere lidt. Og også fået lov til at bestemme lidt privat. Så det har måske farvet hende lidt.

Casper Christensen og Frank Hvam påbegyndte 'Klovn' helt tilbage i 2005, og efter en pause fik serien sit store comeback i 2018, hvor sæson syv blev sendt på TV 2, og det har nu ført til hele tre nye sæsoner, hvoraf den seneste altså havde premiere 17. juli i år.

