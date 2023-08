Michael Falch er blevet gift igen

I januar 2022 kunne Michael Falch og kæresten Kanjana lade sig vie i Thailand som et led i ønsket om at kunne skabe et liv sammen på Langeland.

Men vejen dertil har været et virvar af papirer, bureaukrati og skæbnesvangert uheld, der i det forelskede pars øjne dog hver gang har vendt sig til held.

Kærligheden har i sidste ende sejret - og nu er parret blevet gift for anden gang.

66-årige Michael Falch og hans udkårne 42-årige Kanjana fik nemlig forleden den kirkelige velsignelse i Rudkøbing Kirke.

Den romantiske bryllupsfest blev sammen med Falchs familie og parrets venner efterfølgende holdt på Langeland.

Til bryllupfesten havde parret blandt andet besøg af Nanna 'Oh Land', Adi Zukanovic og Christian 'Kedde' Arendt, der sang en version Michael Falchs sang 'Elsker'.

Det skriver Michael Falch i et opslag på Instagram.

Bryllup for anden gang

Michael Falch og Kanjana har nu 'sagt ja' til hinanden flere gange.

'Det er halvandet år siden, vi holdt traditionelt bryllup med hendes familie i deres lille landsby oppe i Chaiyaphum syv timers kørsel nord for Bangkok, og nu er vi altså smedet sammen efter alle kunstens regler og har vielsesattester på thailandsk, engelsk, tysk og dansk. Vi satser på, at det rækker', skriver Falch på Instagram.

Michael Falck skriver yderligere, at han var helt og aldeles blødgjort, samt meget glad for, at Kanjana fik oplevet et dansk bryllup og set Danmark fra den allersmukkeste side.

Michael Falch optræder med Malurt på scenen ved Jelling Musikfestival i 2022. Foto: Per Lange

Prisvindende multikunstner

Michael Falck er kendt som solist fra bandet Malurt, som har udgivet en lang række albums.

Derudover har multikunstneren medvirket i film og tv-serier. Han har modtaget Bodilprisen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen Mord i mørket fra 1986.

I 2014 vandt han en Danish Music Award for albummet 'Sommeren kom ny tilbage'.

Dermed er Michael Falch den eneste danske sanger, der modtaget både en Bodil og en Danish Music Award.

Michael Falch har også haft succes med sit forfatterskab, hvor han i 2023 modtog den prestigefyldte Søren Gyldendal-prisen.

