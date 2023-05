Michael Falch har giftet sig med sin Ginnalee

Pandemiens mange benspænd kunne have haft fatale følger for musikeren Michael Falch, der både måtte vinke farvel til sit levebrød og sin nye kærlighed, da landet blev lukket ned.

Efter kun fem koncerter måtte hans rockband, Malurt, i foråret 2020 trække stikket på den turné, der ikke bare var et comeback af dimensioner, men også en koncertrække, der skulle være 'once in a lifetime'.

Samtidig måtte Michael Falch indstille sig på, at den 42-årige thailandske kvinde Ginnalee, som han havde udviklet et kærlighedsforhold til, nu befandt sig 8500 kilometer fra ham.

I bogen 'Under månen. Overmodne manddomsfortællinger' fortæller Michael Falch mere om både sit liv og den kærlighed, der opstod mellem de to.

Michael Falch kan uden at tøve sige, at alle de prøvelser, han og Ginnalee har måttet gå igennem for at få hinanden, har hærdet dem og lært ham helt nye grader af tålmodighed og tillid. (Privatfoto). Foto: Privatfoto/Free

Blev udvist

Det er ikke mere end to år siden, han senest udkom med det andet bind i fortællingen om det liv, han har levet.

I den seneste bog skrev han blandt andet om sit møde med Ginnalee, og bogen slutter med en cliffhanger - nemlig hvad der sker med parret, efter hun rejser tilbage til Thailand.

- Hun måtte ikke længere opholde sig i Danmark, hvor hun blev udvist fra i to år, og min forrige bog sluttede derfor brat og uforløst. Så læsere og lyttere fortjente en fortsættelse af fortællingen, fortæller Michael Falch.

Fortsættelsen glimter på hans højre ringfinger, hvor en ring af hvidguld vidner om, at parret trods alle odds er blevet gift.

I januar 2022 kunne de lade sig vie i Thailand som et led i ønsket om at kunne skabe et liv sammen på Langeland.

Men vejen dertil har været et virvar af papirer, bureaukrati og skæbnesvangert uheld, der i det forelskede pars øjne dog hver gang har vendt sig til held.

Med en hustru, der er 24 år yngre end ham selv, er Michael Falch nødt til at lægge sig i selen. - Jeg skal ikke blive mere gammelfar end højst nødvendigt. Så jeg vil godt kæmpe for det. (Privatfoto). Foto: Privatfoto/Free

Måtte flytte

De nåede at bo sammen i et halvt år i Danmark, før Ginnalee måtte forlade landet, og siden har Michael Falch kastet alle sine kræfter i at få hende hertil.

Han har endda måttet bo en længere periode i Flensborg i forsøget på at opfylde EU-reglerne for familiesammenføring.

- Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle møde kærligheden igen. Men der er jo en masse, vi ikke selv er herre over. Vi bestemmer for eksempel ikke, hvornår vi bliver forelskede, siger han.

- Det var ikke planen - og det var det heller ikke for Ginnalee, for hun havde intet ønske om at binde sig til nogen i den vestlige verden, fortæller Michael Falch.

Holder det hemmeligt

Præcis hvor parret er i dag - om det endelig er lykkedes Ginnalee at komme til Danmark og få en permanent opholdstilladelse, vil Michael Falch ikke afsløre for dem, der har tænkt sig at læse eller lytte til bogen.

Men han kan uden at tøve sige, at alle de prøvelser, de har måttet gå igennem, har hærdet dem og lært ham helt nye grader af tålmodighed og tillid.

- Undervejs har vi opfundet udtrykket 'bad luck is good luck'. Det har hjulpet os meget. Og det har faktisk været sandt mange gange.

- Det hører jo til livets forunderlige overraskelser. At det, vi tror, vi har brug for, måske slet ikke er det, vi egentlig skal have, siger han.

'Under månen. Overmodne manddomsfortællinger' udkommer 11. maj.