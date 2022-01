Mick Øgendahl: Disse tre minutter ændrede mit liv

Mick Øgendahl var med egne ord 'meganervøs' første gang, han skulle optræde, men den optræden endte med at betyde alt

De færreste kan nok på minutter fastslå, hvilket øjeblik i deres liv der står frem som det mest afgørende.

Men for komiker Mick Øgendahl er der ingen tvivl. Lige præcis tre minutter tilbage i begyndelsen af 90'erne har betydet alt for hans liv og karriere.

Det slår han fast i Radio4-programmet 'Det sidste måltid', hvor han sammen med vært Lærke Kløvedal ser tilbage på sit liv og sin omtrent 20 år lange karriere i komikkens verden.

En karriere, der tog sin begyndelse, efter han første gang blev præsenteret for stand-up på restaurant Din's for snart 20 år siden.

Tre uger efter stod han selv på scenen for første gang, meganervøs og rystende som et espeløv.

- Jeg har strikket et set sammen og har også fundet noget i B.T. den pågældende dag, som jeg vil tage udgangspunkt i. Jeg kan ikke huske så meget fra min optræden, men jeg kan huske, at da jeg skulle vise, hvad der står i avisen, og jeg ser min hånd, kan jeg se, at jeg bare står og ryster, fortæller han i programmet og fortsætter:

- Det går også af helvedes til i starten, men de sidste tre minutter er det som om, at det løfter sig, og de griner. Jeg var helt glad og høj bagefter, men jeg brugte også dagen efter på at reflektere over, hvor svært det havde været, og hvor dårligt det gik i starten.

De vigtigste minutter

Selvom Mick Øgendahl, der i dag er 48 år, ikke kan huske, præcis hvad han sagde den aften på scenen, står oplevelsen tilbage for ham som noget ganske særligt og livsomvæltende.

- Hvis det ikke var gået godt til sidst, så var jeg måske stoppet der. Jeg er næsten sikker på, at de sidste tre minutter i min optræden er tre af de vigtigste minutter i mit liv, siger han i programmet og tilføjer:

- Så kan man sige: 'Hvad med dine børn?'. Men hvis jeg ikke havde optrådt, så havde min kone slet ikke kigget min vej, og så havde jeg ikke fået de børn. Så det er de vigtigste tre minutter i mit liv.

