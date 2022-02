Midt i stor lykke: Ramt af coronakaos

Lykken var stor, da Kathrine og Michael Kelså Harder, der fandt kærligheden i 'Gift ved første blik', fredag kunne dele, at de var blevet forældre til en lille datter, der har fået navnet Leonora.

Men selvom fødslen ifølge parret var en 'drømmefødsel', har forløbet efterfølgende været ganske kaotisk.

Michael Harder er nemlig blevet smittet med corona, lige efter at Leonora kom til verden.

'Så blev jeg lige pludselig far til verdens sødeste, smukkeste og mest fantastiske skabning - lille Leonora. Det var kærlighed ved første blik - og selvom hun allerede har skidt på mig adskillige gange, nyder jeg bare starten på vores familieeventyr og at lære hende at kende ', lyder det fra Michael Harder på Instagram.

Han fortsætter med at fortælle, at starten på deres familieeventyr dog ikke bare har været en dans på roser.

'Dog har det været en lidt hård start, da jeg har formået at fange og været syg med en omgang corona her på hospitalet. Det har påvirket mig fysisk såvel som mentalt, da jeg ikke kan lade være med at være bekymret for Leonora', lyder det videre fra Michael Harder.

Testet negativ

Han fortæller dog, at Kathrine Harder indtil nu heldigvis er testet negativ.

Det nygifte tv-par. Foto: Marianne Overaa/DR

'Heldigvis er Kathrine testet negativ, og Leonora ser ud til at have det helt fint indtil videre', skriver han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael Harder, der fortæller, at han er ved godt mod til trods for, at corona har ramt deres familie.

'Jeg havde lidt feber den første nat, og siden da har den stået på hovedpine, ondt i halsen og lav energi. Men Leonora tager jo prioritet, så jeg har nok kørt lidt på adrenalin for at kunne være der for hende. Jeg har i hvert fald hurtigt fundet ud af, at det er noget helt andet at være syg, når man er forælder', skriver han i en besked.

Ud over at have deltaget i 'Gift ved første blik' har Kathrine og Michael Kelså Harders også kunnet ses på TV 2, hvor de har medvirket i boligprogrammet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed'.

Parret har endelig fundet drømmehuset i Odder, hvor de bor med deres lille datter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Harder, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En dokumentar om Kandis blev i sidste weekend set af mere end en halv million mennesker på DR. Filmens instruktør var torsdag på besøg i 'Kvindetribunalet'.