Det bliver alligevel ikke til en stilling som TV 2-korrespondent i Berlin for den tidligere nyhedschef Mikkel Hertz.

Det skriver TV 2 i pressemeddelelse.

Her bekræftes det, at Mikkel Hertz stopper efter eget ønske.

'Tidligere nyhedsdirektør Mikkel Hertz siger efter eget ønske farvel til TV 2, og dermed bliver han ikke TV 2-korrespondent i Berlin, som det ellers var planlagt,' lyder det.

Ifølge meddelelsen skyldes han beslutning sit helbred, og at han var gennem en operation for to blodpropper i hjertet i 2020.

'TV 2 er en fantastisk arbejdsplads. Jeg har gennem alle årene – med glæde – brugt de fleste af mine vågne timer på TV 2 Nyhederne og NEWS, og jeg troede, jeg var klar til en ny æra i Tyskland. Jeg havde i 1990’erne nogle arbejdsmæssigt fantastiske år i Tyskland og Østeuropa, men tiden er nu en anden. Samtidig har den kolbøtte, jeg helbredsmæssigt tog i efteråret, sat gang i en masse tanker om, hvordan jeg skal bruge mit liv fremover. Det vil jeg nu kunne fokusere fuldt og helt på,' siger Mikkel Hertz til TV 2.

Til Ekstra Bladet uddyber Mikkel Hertz sin beslutning.

- Jeg stoppede som nyhedsdirektør i november sidste år, og så har vi bokset lidt frem og tilbage med, hvad jeg skulle. Der blev truffet en beslutning om, at jeg skulle være korrespondent i Berlin, hvor jeg også har været tidligere, og det var jeg superglad for. Men efterfølgende har jeg tænkt over, at det måske er lidt en naiv drøm at komme tilbage, siger Mikkel Hertz.

Han understreger samtidig, at det er helt og aldeles hans egen beslutning at træde tilbage, og at han endnu ingen planer har for, hvad han nu skal.

- Jeg har snart 40 års erfaring i journalistik, og de kompetencer håber jeg, at jeg kan bruge i anden sammenhæng, siger han.

Intet med det at gøre

- Der har været en del skriverier, efter Anders Langballe i sin bog nævner dig og din ledelsesstil i forbindelse med, at han gik ned med stress. Har det noget at sige i forhold til, at du nu stopper?

- Ikke det fjerneste. Jeg ønsker Anders Langballe al mulig held og lykke fremover. Han har haft et behov for at beskrive nogle ting, som Ulla Pors (TV 2's nyhedsdirektør, red.) har sagt, at TV 2 ikke kan genkende, og det er jeg helt enig. Og så har jeg ikke mere at sige til det, siger Mikkel Hertz.

- Der har også været skrevet en del om TV 2's ledelses håndtering af de MeToo-sager, der er kommet frem. Er det en del af årsagen til, at du nu stopper?

- Det har intet med det at gøre. Er der foregået ting, som ikke skulle være foregået på TV 2 - ja. Har jeg grebet ind, når jeg fik besked om det - ja. Og det kan du spørge medarbejderne om også, siger han.

Den nuværende nyhedsdirektør, Ulla Pors, respekterer beslutningen fra Mikkel Herz.

'Jeg havde glædet mig til at se korrespondenten Mikkel Hertz tilbage i Tyskland, men Mikkel har nu taget en beslutning, som er rigtig for ham. Vi siger fra Nyhederne farvel til en stærk journalist og chef. Og vi siger tak for den store indsats og de fremragende resultater,' lyder det.

Mikkel Hertz på TV 2 Mikkel Hertz har arbejdet for TV 2 i 20 år, og han har – foruden chefjobbet på NEWS – blandt andet været chef for TV 2 Nyhedscenter og TV 2s nyhedsdirektør gennem fem år. Inden ankomsten til TV 2 var Mikkel Hertz korrespondent i Berlin og New York for Morgenavisen Jyllands-Posten. I 1993 modtog han Cavlingprisen for sin dækning af de samfundsmæssige omvæltninger i Østeuropa og på Balkan. Vis mere Vis mindre

