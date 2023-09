Mille Funk om værtstjans: - Det kunne da være sjovt

Den tidligere professionelle danser i 'Vild med dans' Mille Funk er ikke i tvivl.

Hvis hun blev tilbudt eks-kollegaen Sarah Grünewalds job som vært på programmet, ville hun synes 'det var rigtig fedt' at overtage tjansen.

Sådan lyder det, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til musicalen 'Moulin Rouge'.

- Uha! Jeg tror ikke, at de har mig i tankerne, det har jeg ikke prøvet før, men jeg ville da synes, det var fedt. Men nej, det er ikke noget, jeg går og tror.

Forbigået for andet år i træk

Sidste år blev Mille Funk forbigået af TV 2, da de skulle udvælge, hvem danserne skulle være. Hun har ellers været fast inventar længe, men det blev ikke til mere end syv sæsoner.

Mille funk på den røde løber til musicalen 'Moulin Rouge'. Foto: Jonathan Damslund

- Det synes jeg da er super ærgerligt. Jeg ville gerne være med, og det har jeg hele tiden givet udtryk for, men altså sådan skulle det ikke lige være.

Men vil det så betyde at du er helt færdig med 'Vild med dans'?

- Det ved man jo aldrig, fortæller hun til Ekstra Bladet

Glad oven på bruddet

Mille Funk er for nyligt også blevet single. Hun dannede ellers par med skuespilleren, Mathias Käki i seks år.

Parret mødtes under optagelserne til 'Vild med dans', men i juni meddelte parret altså, at de var gået fra hinanden.

På den røde løber satte hun også et par sparsomme ord på bruddet:

- Jamen, det går fint. Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Der er jeg lidt privat på det område, men jeg har det rigtig dejlig og godt.

