Milliardærpar hjælper fattige til jul: - Helt vanvittigt hvad de får

Sonja og Eigild Christensen mangler ikke noget, men de er fuldt bevidste om, at det er der mange andre, der gør.

Det nordjyske ægtepar var i 2019 hovedpersoner i DR-serien 'Superrig med benene plantet i Aalborg', hvor seerne kunne opleve, hvordan de brugte en del af deres milliardstore formue på at hjælpe andre, som ikke står i samme situation som dem.

Sonja mener, at velhavende mennesker generelt skal gøre meget mere for at hjælpe mindre velstillede personer - og hun lægger handling bag ordene med sin egen form for julehjælp hvert andet år, når familiens børn ikke holder jul med dem.

Speciel jul: - Ikke alle er så heldige som os

Sidste gang stod hun og andre frivillige klar med mad og gaver til trængte familier juleaften, men på grund af coronavirus bliver det lidt anderledes i år, hvor 29 familier - 110 personer - på skift bliver inviteret ind til mad og gaver 22. og 23. december.

- Det er helt vanvittigt, hvad de får i år, siger hun og fortæller, at hjælpen kommer flere steder fra - blandt andet fonde og hendes private venner som den danske Hollywood-eventmager Claus Hjelmbak, der har skaffet masser af ting.

Udover julemad og gaver får hvert familiemedlem et gavekort på 500 kroner til Rema 1000, og de kommer på ingen måde til at mangle noget.

- Vi har skaffet for 400.000-500.000 kroner, så vi har simpelthen så meget. Vi har rigeligt til alle familierne. De må selv vælge, hvad de vil have - tøj, sko, og legetøj. Der er både til mænd, kvinder og børn, fortæller Sonja.

'En helvedes masse energi'

Som seerne kunne se, er Sonja og Eigild, der i 2006 solgte virksomheden Color Print for 635 millioner kroner og for alvor grundlagde deres formue, meget involveret i velgørenhedsarbejde i Nicaragua.

- Jeg har en helvedes masse energi. Jeg har en landsby, et fritidscenter og 1000 arbejdspladser i Nicaragua, men på grund af borgerkrig og corona har vi ikke haft mulighed for at komme derud. Dér plejer mine kræfter at ligge, og derfor har jeg kunnet bruge ekstra kræfter her i år, siger hun om juleprojektet.

Tidligere har hun hjulpet på Mændenes Hjem juleaften, hvor hun blandt andet donerede en ny, stor ovn, som der var brug for - en gestus, der efterfølgende gik viralt og gjorde, at Sonja måtte stå frem, selvom hun egentlig hellere ville være anonym.

- Men det var simpelthen alt for hårdt at hjælpe der. Alle er under 50 år og døende. Det er nærmest et hospice, siger hun.

'De græder - og vi græder'

Derfor gik hun i tænkeboks og kontaktede folkene bag Pejsegaarden i Brønshøj, der var med på at hjælpe udsatte familier. Og det var en god beslutning.

- Det er bare så givende for en selv. Man bliver jo så glad. Bare den dag min veninde Ulla og jeg skulle ringe rundt og fortælle, at det ikke er aflyst i år, så græd og græd de jo, da vi fortalte, hvad de ville få. Det var så rørende, og så græd vi sgu også.

- Man er jo helt tæt på dem, man hjælper. Det er ikke bare sådan, at man sender 100.000 kroner, og så er det dét. Du har jo de mennesker i hånden. Det er helt specielt, siger hun.

Står det til Sonja, er det noget, de kommer til at gøre hvert andet år. Næste gang dog forhåbentlig uden coronavirus.