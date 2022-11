Million-fald hos Mikkel Beha

Den populære kaptajn har haft et markant fald i sit regnskabs-resultat. Alligevel har han udbetalt mere i løn

2.522.994 kroner.

Så meget lød årsresultatet på i Mikkel Beha Erichsens holdingselskab i forrige regnskabsår.

Helt så blå er himmelen ikke over Havanna og Wallenberg i det netop offentliggjorte regnskab for regnskabsåret 2021/22 i Beha Erichsen Holding ApS.

Det seneste år er resultatet før skat på 206.302 kroner - altså et fald på hele altså 2.316.692 kroner i resultatet før skat i forhold til året før.

Forklaring på faldet skal især findes på de finansielle poster i firmaet, hvilket dækker over renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab samt handel med fremmed valuta.

Af regnskabet fremgår det posten 'andre finansielle indtægter' er faldet med cirka en million fra 2020/2021 til 2021/2022. Samtidig er de 'andre finansielle omkostninger' vokset fra minus 221.170 til minus 1.383.992 kroner i samme periode.

Formuen vokser

Helt skidt står det dog ikke til for den populære tv-kaptajn, der samlet har kunnet føje mere end 300.000 kroner til sin i forvejen velvoksne bankbog - og det endda efter at have udbetalt udbytte på 114.000 kroner.

56-årige Beha Erichsens egenkapital er det seneste år vokset fra 12.732.814 kroner til 13.032.954 kroner.

Mikkel Beha Erichsen har i øvrigt ikke udbetalt en eneste krone i løn fra sit holdingselskab. Den løn, den sejlglade eventyrer har udbetalt, er taget fra selskabet Havana Production ApS., som Beha Erichsen dog ejer og driver gennem sit holdingselskab.

Det dugfriske regnskab fra Havana Production ApS. viser, at Mikkel Beha Erichsen har været gavmild har givet lønforhøjelse på godt 350.000 kroner i forhold til sidste regnskabsperiode.

I alt er der udbetalt 1.402.670 kroner i løn til de to årsværk, der ifølge regnskabet er på lønningslisten i firmaet.

Egenkapitalen i Havana Production ApS. er vokset en smule - fra 2.216.318 til 2.462.708 kroner.

