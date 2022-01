Million-gevinst til Mogensen

Fem dage. Det var alt, hvad der skulle til, før landets tidligere kirke- og kulturminister Joy Mogensen fik solgt sit rækkehus i Roskilde, som kom på markedet lige før årsskiftet.

Ikke nok med at det gik lynhurtigt, så kan Mogensen, der er nybagt mor til en lille søn, også glæde sig over, at hun har fået mere for hjemmet end efterspurgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den nye ejer har nemlig ifølge det netop tinglyste skøde givet 5.050.000 kroner for det 140 kvadratmeter store byhus midt i domkirkebyen, hvor Joy Mogensen i en årrække - før hun satte sig på ministertaburetten – gjorde sig som byens borgmester.

Joy Mogensen har solgt sit byhus i Roskilde. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Hensrik

Det er 255.000 kroner mere end udbudsprisen på lige under 4,8 millioner kroner, der fulgte med, da det fem værelsers store hjem kom til salg hos den lokale mæglerbutik Hensrik lige før jul.

Ikke nok med at salgsprisen er endt et stykke over udbudsprisen, så det også hele 1,2 millioner kroner mere, end hvad Joy Mogensen selv gav for huset i 2019.

Samme år, som Joy Mogensen købte huset, blev hun i efteråret ramt af en kæmpe tragedie, da hun måtte føde sin datter, der var død.

17. december sidste år blev 41-årige Joy Mogensen mor til sønnen Markus. Det berettede hun glad og stolt om på Instagram.

'En særlig hilsen til Herlev Hospitals fertilitetsafdeling og Roskilde Hospitals Graviditets-, Barsels- og Neonatal-personale.

Takket være jeres kompentence kunne jeg den 17. december for første gang holde min skønne søn, Markus Flemming Mogensen, og jeg kan i dag holde det bedste nytår nogensinde med en glad og sund baby i trivsel', skriver hun blandt andet i opslaget, hvor der er et billede af den lille dreng.

Færdig som minister

Joy Mogensen fortalte tilbage i august, at hun var gravid igen. En kæmpe glæde - også selvom det betød, at hun måtte melde afbud til OL i Tokoy.

Kort efter graviditeten blev det meldt ud, at Joy Mogensen trak sig som minister.

'Jeg har meddelt statsministeren, at jeg ønsker at forlade min post som kultur- og kirkeminister,' skrev hun dengang på Facebook.

'Nu vil jeg bare glæde mig til at blive mor og bruge efteråret på at lægge planer for fremtiden. Jeg stiller ikke op til Folketinget næste gang, og jeg har det godt med denne beslutning om at forlade politik for nu,' skrev Joy Mogensen.