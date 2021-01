Million-nedgang: Coronakrisen koster dyrt for Anders Lund Madsen

Coronakrisen kradser hos Anders Lund Madsen.

Det viser det seneste regnskab i virksomheden M.A.L.M. ApS, der har til formål 'at drive underholdnings- og foredragsvirksomhed'.

Alligevel har han ikke søgt om del i regeringens hjælpepakker, fortæller han i en sms til Ekstra Bladet.

'Jeg har stadig penge i banken, og jeg tror helt ærligt, at der er andre, som trænger mere,' skriver 57-årige Anders Lund Madsen i en besked.

I regnskabet, der løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020, er det dog tydeligt, at tv-manden og journalisten har været ramt af coronavirussen.

Bruttefortjenesten lyder i regnskabet på 1.703.600 kroner, hvilket er noget lavere end året inden. Her var beløbet 2.873.928 kroner.

Efter skat, lønninger og renteindtægter kommer M.A.L.M. ud af regnskabsåret med et underskud på 265.050 kroner, hvilket er det første minus siden 2008/09-regnskabet. Sidste år var overskuddet på 510.012 kroner.

Lønforhøjelse Underskuddet får ikke Anders Lund Madsen til at spare på lønudbetalingerne, der stiger med lidt mere end 100.000 kroner i forholdet til regnskabet inden. I alt udbetaler M.A.L.M. 2.175.045 kroner i løn til virksomhedens to ansatte, men det vides ikke, hvordan pengene præcis fordeler sig. Såfremt de to ansatte har fået lige mange penge udbetalt, svarer det til en gennemsnitlig månedsløn på 90.626 før skat. Derudover udbetaler Anders Lund Madsen 113.000 kroner i udbytte. Det er der da også rigeligt med penge til i firmaet, der altså har kørt med overskud i de seneste mange regnskaber. Det har givet penge på kistebunden, og egenkapitalen i firmaet lyder nu på 2.580.165 kroner. Vis mere Luk

Underskuddet skyldes corona - eller ...

2020 var et stille og roligt år for Anders Lund Madsen. Foto: Stine Bidstrup

Anders Lund Madsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at det er coronavirussen, der er årsagen til nedgangen i indtægterne.

'Ja. Omend det jo i teorien kan være et yderst beklageligt sammenfald af omstændigheder, hvor pandemien og en relativt pludselig modvilje mod mine tjenester faldt sammen i en djævelsk, men perfekt storm af økonomisk ruin. Men jeg hælder mod covid-19,' svarer den sjove entertainer, der fortæller, at hvis man ser bort fra det økonomiske, har det været et godt år.

'2020 har været et meget stille år. Faktisk var der en hel måned i forsommeren, hvor jeg overhovedet ikke oplevede noget som helst. Og jeg vil ikke lyve: Det har været uhyre rart rent mentalhygiejnisk - ligesom mine to hunde, Krabat og Komet, har nydt stilheden. Alt i alt et år i top 5 af mine foreløbig 57. På nær det med underskuddet.'

'En blanding af skam og neurotisk uro'

Det er første gang siden 2009, at Anders Lund Madsens virksomhed er ramt af negative tal.

'Underskuddet er ganske rigtig historisk og fylder direktionen med en blanding af skam og neurotisk uro. Især fordi det betyder, at min elskede storebror (Peter Lund Madsen, red.) muligvis har muligheden for at hovere overfor vores fælles bogholder. Ikke at han kunne drømme om at gøre det, men han KUNNE gøre det, og det er rigeligt til søvnløse nætter fremover,' skriver han om underskuddet.

Den danske kendis gør sig ingen forhåbninger om, hvornår han igen kan få helt gang i forretningen.

'Jeg forventer ingenting, så længe den brasilianske variant ikke er analyseret til bunds. Men jeg HÅBER på et livgivende og lykkebringende efterår med oplukning, omsætning og liv & glade dage igen.'

'Jeg var midt i en Danmarksturné med min forestilling 'SLUT', da landet lukkede ned for et år siden, og den forestilling handler faktisk om jordens undergang. Og så kom den. Hvilket jeg finder urimeligt. Jeg vil faktisk gerne have en hjælpepakke,' skriver Anders Lund Madsen, der altså i virkeligheden ikke har søgt om del i hjælpepakkerne.

I løbet af 2020 kunne tv-seerne opleve Anders Lund Madsen på skærmen i blandt andet 'Over Atlanten' og 'Fangerne på fortet', hvor han havde rollen som vismand. Privat blev han far for syvende gang, mens familien også rykkede ind i en 174 kvadratmeter stor liebhavervilla direkte ned til Lyngby Sø i Nordsjælland for 15,5 millioner kroner.

