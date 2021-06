Million-nedgang til Mascha Vang

Det går ikke lige så godt for Mascha Vangs forretning, som det plejer. Faktisk har hun oplevet et større milliontab

Der er nedgang i firmaet Mascha Vang ApS, som er ejet af Mascha Vang.

I det seneste regnskab, som kom ud tirsdag, kan tv-personligheden nemlig tage sig til takke med et mere beskedent overskud i 2020 end i 2019.

Bruttofortjenesten i 2020 ligger på 2.021.053 kroner, hvor den i 2019 lå på hele 3.699.370.

Efter udbetaling af løn og skat kommer overskuddet til at ligge på 1.049.651 kroner. Hvilket er 1,3 millioner mindre end i 2019.

Selvom der er tale om en million-nedgang, har Mascha Vang skrevet i regnskabet, at det under corona-omstændighederne har været tilfredsstillende, og at hun forventer en positiv udvikling i de kommende år.

I regnskabet står der, at der er gået 717.249 kroner til lønninger til firmaets eneste ansatte, som må formodes at være Mascha Vang selv. Og udover selve lønnen er der også blevet udbetalt udbytte på præcis én million kroner.

Bundsolid kistebund

Udover Mascha Vang ApS har hovedpersonen også et holdingselskab, der hedder Mascha Vang Holding ApS. Holdingselskabet viser tydeligt, at der ikke er behov for bekymring rent økonomisk hos tv-kendissen.

Egenkapitalen er her vokset med over en million fra 9.544.798 kroner i 2019 til 10.580.850 kroner i 2020.

Sælger ud

Tidligere på året fortalte Mascha Vang, at hun ikke turde holde på sine aktier længere på grund af coronakrisen.

Derfor solgte hun dem alle, hvilket også fremgår i regnskabet. Ved udgangen af 2019 havde Mascha Vang aktier til en værdi af 4.401.807 kroner i holdingselskabet Mascha Vang Holding ApS og i 2020-regnskabet har hun aktier for 0 kroner.

Ekstra Bladet har prøvet at få en kommentar fra Mascha Vang, men hun har ikke vendt tilbage.