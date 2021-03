Millionerne vælter ind hos Elvira: Sælger ud på rekordtid

Det var ikke længe, Elvira Piztners hus nåede at være på markedet.

Faktisk har det taget lige under en uge for ejendomsmægler Kim Svane fra Home i Nivå Kokkedal at få solgt huset for diamantdatteren.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Han kan fortælle, at huset er taget af nettet, fordi det er 'under salg', som det hedder, når købsaftalen er underskrevet, men fortrydelsesretten endnu ikke er udløbet.

Kim Svane kender familien Pitzner godt og har tidligere hjulpet dem med salg af ejendomme i området.

Huset blev udbudt til 3.995.000 kroner, og ifølge ejendomsmægleren er huset gået til det, der hedder 'fuld pris' dog med forbehold for, at der aftales småbeløb mellem sælger og køber.

Hos Tinglysningen kan man se, at Elvira købte ejendommen for 2.095.000 i 2019.

Selvom huset har fået sig en overhaling i form af renoveringer, må man alligevel sige, at den unge kvinde har tjent tæt på en fordobling af huseventyret i Kokkedal.

Fandt kærligheden i Dubai

Ifølge hende selv var planen, at hun skulle bo i det 122 kvadratmeter store hus sammen med sine hunde, men pludselig tog planerne en drejning, da hun mødte kærligheden i Dubai.

Huset blev solgt på under en uge. Foto: Boliga.dk

Diamantdatteren havde været udsat for stor kritik, da det kom frem, at hun var taget til Dubai, mens corona var på sit højeste i Danmark.

Dog fortalte hun, at det ikke drejede sig om en ferie, men derimod en beslutning om at flytte til landet.

'Ville ønske jeg kunne breake denne nyhed med et mere positivt afsæt. Men når nu heksejagten allerede er i fuld gang, kan jeg lige så godt breake den nu. Flytningen til Dubai er nu omsider en realitet,' lød det i et opslag på Instagram.

Ud fra Elviras sociale medier, lever hun nu livet i Dubai sammen med kæresten den iranske Milad.

Ved ikke med tv

Tiden vil vise, om han er en, som seerne får lov til at møde i tv-programmerne 'Bare Elvira' eller 'Diamantfamilien', hvor man følger hendes liv.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Elvira Pitzner, der dog endnu ikke vil løfte sløret for det.

- Det ved jeg ikke, siger Elvira Pitzner om sin nye kæreste og understreger, at hun heller ikke ønsker at sætte flere ord på den glædelige nyhed.

- Jeg holder mig til det, jeg har skrevet på Instagram. Det er så fint, siger hun med et grin.

Elvira Pitzner har fundet kærligheden i Dubai

Huset er heller ikke det eneste, Elvira tjener sine penge på.

Ifølge hendes seneste regnskab for firmaet Braveheart 2020 ApS er bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter som for eksempel varekøb - lyder på 1.892.510 kroner, hvilket efter skat og lønninger giver et samlet overskud på 1.407.758 kroner.

Scorer kassen på sociale medier og tv

Der må derfor siges at være godt på kistebunden til den dyre livsstil i De Forenede Arabiske Emirater.