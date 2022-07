Millionerne vælter ind: 'Skatter' har kæmpe succes

Der har altid ligget en iværksætter i maven på Michael Sommer, fortæller han, og nu har den endelig fået lov at komme ud.

I april 2020 stiftede han vikarbureauet VikarGroup ApS, som sender SOSU-hjælpere ud på opgaver, og det har vist sig at være en god beslutning. I regnskabsåret 2021 har de nemlig haft en bruttofortjeneste på over 16 millioner kroner.

Der er dog samtidig kommet et hav af nye ansatte i selskabet, som er gået fra tre til 24 årsværk, og derfor er lønomkostningerne også steget markant til 13,3 millioner. Det giver dog alligevel et flot overskud for året på 2,3 millioner kroner.

- Det går godt. Planen er, at vi udvider til Fyn, og vi fokuserer også meget på Lollands-området, som vi lige er kommet ind i. Og så vil vi kæmpe for at fokusere på at give bedre service på området.

- Vi har fået mere uddannelse på området. Vi har fået en assistent ind, som laver noget forskellig uddannelse inden for sundhedssektoren, så de vikarer, der er ude, er bedre klædt på til opgaven. Jeg ser tydeligt, det er derfor, vi får så mange bookinger - fordi vi uddanner vores vikarer, lyder det fra en tilfreds Michael Sommer.

Vil dække hele landet

I øjeblikket har VikarGroup afdelinger i Ringsted, Holbæk og Nykøbing Falster, men det er langt fra meningen, at det stopper der.

- Idéen er jo, at vi gerne vil være på landsplan. Men Fyn er næste step, lyder det.

Netop kvaliteten er ifølge Michael Sommer det hul i markedet, de har udfyldt.

- Det er tydeligt, at de kan mærke, det er kvalitet. Når de ringer til mig, så er det kvalitet. Når vi sender nogen ud, så sender vi nogen, der er kvalificeret til opgaven, og det kan de mærke.

- Nogle gange ringer de lidt senere til os, fordi vi er lidt dyrere, men hvis de virkelig mangler noget ordentligt, så er det os, de ringer til, fortæller han.

Michael Sommer deltog i 'Gift ved første blik', og det hjælper ham i arbejdet, fordi folk føler, de allerede kender ham, når han møder op, og derfor er det let at etablere en kontakt til dem. Foto: DR

Mangler folk

Selskabet har stor tilgang af personale, men der er stadig områder, Michael Sommer gerne vil have flere hænder på.

- Vi har stor tilgang af nye vikarer, men jeg mangler faktisk kvalificeret kontorpersonale. Der går jeg og kæmper lidt med at finde nogle, der kan løse opgaven bedre. Jeg står stadig selv med meget af det, fortæller Michael Sommer.

Han fortæller, at han har travlt, men at han godt kan følge med trods den hurtige vækst.

- Havde du forventet så stor omsætning?

- Nej. Jeg vidste, vi havde mange timer, og da jeg gik ind i branchen, vidste jeg godt, at der var travlt. Jeg havde svært ved at se, hvor meget fortjeneste, der var i det, men jeg vidste godt, der manglede folk, siger han.

Kører selv på opgave

Selvom han er administrerende direktør, kører Michael Sommer også ud på opgaver. Han er nemlig også selv SOSU-hjælper.

- Jeg kører stadig selv på vagter nogle gange, så vi kan få fuld dækning. For jeg har lidt den holdning, at når nogen har brug for hjælp, så skal de have hjælp.

- Det giver mig også den fordel, at når jeg kommer derud, så ved jeg, hvad der sker på det sted, Det er fedt at komme ud og se, hvad der sker, og hvad de har brug for. Så prøver jeg at tænke forretning ind i forhold til, hvordan vi kan løse opgaven bedre, fortæller han.

Selskabet hjælper også hoteller med at finde relevant personale, og i øjeblikket har de blandt andre Comwell som kunde, hvor de hjælper på 11 af Comwells hoteller i Danmark. Fokus ligger dog primært på sundhedssektoren.