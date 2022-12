Millionerne vælter ind

Daniel Agger kan glæde sig over et stort millionoverskud for det seneste regnskabsår i den tidligere fodboldspillers holdingselskab

Selvom det er en ganske kold tid, behøver den tidligere fodboldstjerne Daniel Agger ikke at skutte sig.

Han kan nemlig lune sig ved de mange millioner kroner, der vælter ind i hans holdingselskab, Masada ApS, som netop har offentliggjort årsregnskab.

Selvom driftsresultatet i selskabet lyder på -1.016.541 kroner, er resultatet på bundlinjen nemlig hele 18.250.858 kroner. Dermed har Agger formået i den grad at vende sidste års underskud, som lød på -7.680.797 kroner.

Årets økonomiske bedrifter kan da også ses på egenkapitalen i selskabet, der er gået fra et underskud på mere end tre millioner kroner i 2021 til et overskud på mere end 15 millioner kroner i 2022.

Gennem Masada ApS ejer Agger andele i flere selskaber, og det er herfra, pengene kommer. Et af dem er det succesfulde slamsuger-firma KloAgger, som Daniel Agger indtil marts i år ejede 51 procent af.

Her solgte han dog en stor andel til virksomheden Recover for et ukendt beløb. Agger ejer fortsat mellem 15 og 19,99 procent af KloAgger, ligesom hans bror Marco og hans onkel fortsat har ejerandele i slamsugerfirmaet.

Truet af konkurs

Et et de foretagende, der dog går knap så godt, er det internationale selskab Tatoodo, som stod på randen af konkurs, men for nylig blev reddet på målstregen.

38-årige Daniel Agger ejer mellem 50 og 67 procent af Tattoodo gennem sit selskab Maruda ApS, som igen er ejet af holdingselskabet Masada ApS. For mindre end to måneder siden var Agger sammen med en række andre investorer med til at redde Tattoodo fra konkurs.

Her postede han omkring 8 millioner kroner i Tattoodo.

Daniel Agger ernærer sig ikke kun som investor og virksomhedsejer. Han er desuden træner for 1. divisionsklubben HB Køge.

