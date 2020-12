Millionerne venter: Stadig til salg

Det er dog ikke alle tre børn, som står til at få milliongevinst

Tv-baronessen Caroline Fleming kunne sidste år fortælle, at dobbelthuset i den fornemme London-bydel Chelsea, var sat til salg, og at hun og hendes tre børn havde planer om at flytte til Danmark.

Anden del af den plan, altså flytningen til Danmark, er gået i opfyldelse. Men huset i den fashionable bydel har stadig ikke fået sig en ny ejer.

Ifølge Primelocation står huset nemlig stadig tomt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming uden held.

Huset i Ovington Street står umøbleret. Da Caroline og børnene nu bor i Danmark. Foto: Strutt & Parker

Svimlende beløb

Det er også nogle dybe lommer, den nye ejer skal have sig, hvis man har planer om at overtage boligen. Den er nemlig sat til salg for intet mindre end 9,500,000 pund svarende til 78 millioner kroner.

For de mange millioner får man seks soveværelser, hele fem badeværelser og fem såkaldte 'reception rooms' fordelt på 376 kvadratmeter

Den kendte tv-baronesse erhvervede sig huset i 2013. Dengang lød prisen på 61 millioner kroner. Inden familien flyttede ind, gennemgik huset en omfattende renovering.

Ikke en krone

Caroline Fleming boede dermed i huset i seks år sammen med sine to børn fra ægteskabet med Roy Fleming og sin søn Nicholas, som hun har med Niklas Bendtner.

Inden familien flyttede ind gennemgik huset en totalrenovering. Foto: Strutt & Parker

Det er ikke tv-darlingen, som kommer til at se en krone af de mange millioner, hvis huset bliver solgt. Det er hendes to ældste børn, som ejer huset og dermed står til en gevinst på 17 millioner kroner såfremt huset bliver solgt til udbudspris. Nicolas står således ikke til at få en andel af de rare millioner.

Det var en del af skilsmisseaftalen, at børnene skulle eje det luksuriøse hus på Ovington Street i Chelsea.

Tidligere har hun forklaret til Main Lifestyle:

– Jeg er så træt af, at folk skriver til mig på Instagram, at 'åhhh, det er så nemt for dig, når man har så mange hundrede millioner'. Det er ikke rigtigt. Jeg ejer ikke engang det hus, jeg bor i. Det er mine børns, forklarede hun i interviewet.