Millionformue: Masser af klejner i kassen

Tv-vært, forfatter, naturekspert mm. Sebastian Klein forstår også at lave forretning.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra selskabet Dansk Spildtid ApS, som han ejer med sin hustru, Rikke Klein, ligesom de også udgør direktionen i selskabet.

Bruttofortjenesten lød sidste år på 1.483.574 kroner, hvilket er en fremgang i forhold til 2020. Her lød beløbet på 1.317.200.

Dansk Spildtid ApS har til formål 'at drive underholdnings-, foredrags- og teatervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed'. Selskabet har belønnet de to ansatte, der formentlig er parret selv, med en pæn lønstigning på godt 100.000 kroner i løbet af året. Derfor var udgifterne til personaleomkostninger sidste år på 1.118.371 kroner.

Det svarer til en månedsløn på 46.598 kroner til hver, hvis de to ansatte har fået lige meget i løn. De beløb skal der betales almindelig indkomstskat af.

De udbetaler derudover 114.400 kroner i udbytte.

Sebastian Klein sammen med Bjørli Lehrmann og Vicky Knudsen, som han har lavet tv-programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr' med. Foto: Emil Agerskov

Tavs og tilfreds

Overskuddet før skat lyder på 524.273 kroner, og selv efter Skat har fået sin del, er der tilfredshed hos parret.

'Årets resultat, et overskud på kr. 406.177, anses af ledelsen for tilfredsstillende,' oplyser parret i ledelsesberetningen, ligesom de også ser lyst på fremtiden.

Egenkapitalen i Dansk Spildtid ApS lød ved årets udgang på 2.731.890 kroner. Langt størstedelen af firmaets formue er investeret i værdipapirer og kapitalandele - altså aktier og obligationer. Her ejer selskabet for 2.688.269 kroner.

Sebastian Klein har udgivet en lang række populære bøger, og det giver ham også penge i kassen, når der hvert år uddeles penge fra Slots- og Kultursstyrelsen for de titler, der udlejes på danske biblioteker.

Den for nylig offentliggjorte liste for 2022-modtagerne viser, at Sebastian Klein her fik udbetalt 141.284,54 kroner - omkring 27.500 kroner mere end året før.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sebastian Klein, som ikke ønsker at udtale sig om regnskabet.