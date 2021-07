Millionfremgang for Lie Kaas

Pengene er igen begyndt at rulle ind i Nikolaj Lie Kaas' reklamevirksomhed, Gernika ApS

48-årige Nikolaj Lie Kaas kunne i 2020 notere sig en millionfremgang i sit firma Gernika ApS.

Årets bruttofortjeneste - indtægter fraregnet en række omkostninger - lander på 1.118.908 kroner mod 84.712 kroner i 2019. Det viser det netop offentliggjorte regnskab.

Samtidig ender virksomhedens samlede årsresultat med et overskud på 228.579 kroner mod et underskud på 410.408 kroner i 2019.

Ifølge CVR-registeret er formålet med Gernika ApS at drive reklamevirksomhed, hvilket kan antyde, at indtægterne fra diverse jobs som skuespiller ikke køres gennem virksomheden.

Klækkelig lønforhøjelse

Det fine 2020-resultat betyder også, at Nikolaj Lie Kaas, som formentlig er den eneste ansatte i virksomheden, kan glæde sig over, at der er blevet råd til en klækkelig lønforhøjelse på 199.905 kroner.

678.769 kroner blev der udbetalt i lønomkostninger i 2020 mod 478.864 kroner i 2019. Det svarer til en 2020-månedsløn på 56.564 kroner mod 39.905 kroner i 2019.

Udover lønforhøjelsen er der også udbetalt 250.000 kroner i udbytte - en stor nedgang fra de 821.918 kroner i 2019. Selskabets egenkapital er 3.861.837 kroner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lindberg Management, hvor Nikolaj Lie Kaas er folden. De har ingen kommentarer til regnskabet.

