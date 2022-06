Milliongæld til Skat: Derfor gik Bro konkurs

Kevin Andreasen gik i starten af maj personligt konkurs, og nu står det klart, at årsagen var flere måneders manglende husleje i 2020.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået ved Sø- og Handelsretten.

Her fremgår det, at popstjernen i marts 2021 blev indkaldt til fogedretten, fordi han i flere måneder sidst i 2020 ikke betalte for at bo i sin lejlighed. Flere gange mødte han dog ikke op i retten, og det krævede politiets hjælp, før han 14. september 2021 stod klar i Glostrups retsbygning.

Her erkendte han, at han skyldte de i alt 43.116,32 kroner, men han fortalte, at han ikke kunne betale dem, hvorfor han indgav insolvenserklæring.

Skattegæld for 1,2 millioner

3. november sidste år blev Kevin Andreasen så begæret konkurs og fik besked på at møde i retten en måned senere. Her dukkede han dog ikke op på grund af sygdom, og selvom han havde fortalt, at han ville deltage telefonisk, besvarede han ikke rettens opkald.

Derfor blev sagen udsat til 14. januar 2022, hvor han var med over telefonen, fremgår det af retsbogen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her kom det frem, at popstjernen skylder 1,2 millioner kroner i skat, og at Gældsstyrelsen hver måned snupper en del af hans løn til at afdrage på den gæld.

Kevin Andreasen gik for nylig personligt konkurs. Foto: Henning Hjorth

Via telefonen forklarede Kevin Andreasen desuden, at han manglede at få betaling for et tv-program, han skulle medvirke i, ligesom han fik økonomisk hjælp af sin daværende kæreste. Han påstod også, at han ikke have fået kompensation for udsatte koncerter. Alle påstande, der ikke var blevet dokumenteret, mente firmaet, som han skylder penge.

Som Ekstra Bladet for nylig har kunnet fortælle, har Kevin Andreasen da også fået 161.000 kroner i kompensation fra staten.

Diamanter i gave

Firmaet ville derfor have Kevin Andreasen til at møde i retten og afgive forklaring under strafansvar, hvorfor sagen igen blev udskudt en måneds tid.

Heller ikke her mødte han op, og politiet måtte derfor igen hjælpe med at få ham til at dukke op i retten.

Det skete 7. marts, hvor han slog fast, at han ville få løn for tv-programmet i løbet af halvanden måned og ville betale hele sin huslejegæld der.

Det gav kreditor dog ikke meget for. Her blev der blandt andet henvist til et instagramopslag, hvor det fremstod, som om Kevin Andreasen havde givet sin daværende kæreste, Jasmin, som han siden har brudt med, et sæt diamantørenringe.

Selv forklarede sangeren, at han kun havde betalt 2000 kroner for dem, da resten var et sponsorat fra smykkeforretningen i forbindelse med tv-optagelserne.

Efter retsmødet betalte Kevin Andreasen to gange 5000 kroner i afdrag på gælden, men altså ikke hele gælden som lovet, og 3. maj blev han erklæret konkurs.

Snuppede hans tv

Kurator var efterfølgende på besøg hos Kevin Andreasen, fremgår det af hans første redegørelse fra konkursboet.

Her snuppede han et spisebord og et tv, som han solgte for samlet 2000 kroner, ligesom han solgte ørenringe, ur, nogle armbånd og et kamera for samlet 1500 kroner.

De 3500 gik - sammen med sangerens indbetalinger for 10.000 kroner - direkte til konkursboet, hvor der nu resterer et krav på 49.114,49 kroner.

Ekstra Bladet har gentagne gange i forbindelse med konkursen forsøgt at få en kommentar fra Bro, men uden held.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke uvant for Bro at bruge mange penge. Tidligere har han fortalt, hvordan han brændte 600.000 kroner af i en fart. Læs mere her.