Millionnedgang efter stor skuffelse

Da coronavirussen ramte og lukkede verden ned, stod Simon Talbot foran et muligt internationalt gennembrud med sit engelsksprogede onemanshow, 'Danish Invasion', og som opvarmer for den anerkendte britiske komiker Russell Howard, der skulle på verdensturné.

Alt det måtte han dog vinke farvel til, da lande verden over gik i gang med at bekæmpe virussen, og skuffelsen ser også ud til at være noget, komikeren har kunnet mærke økonomisk.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra firmaet Simon Talbot ApS.

Bruttofortjenesten faldt lidt mere end én million kroner til 1.446.300 kroner viser regnskabet, der dækker hele 2020.

Stor lønnedgang

Samlet set kom 34-årige Simon Talbot ud af året med et overskud på 208.703 kroner - 170.000 kroner mindre end i 2019 - men det lykkedes kun, fordi lønugifterne også faldt markant.

De to ansatte i selskabet fik udbetalt 1.162.714 kroner i lønninger. Det må formodes, at Simon Talbot selv er den ene af de to, men det er ikke muligt at se, hvordan lønnen fordeler sig. Såfremt de to ansatte har fået lige meget udbetalt, svarer det til en månedsløn på 48.446 kroner før skat til hver.

I 2019 blev der udbetalt 2.084.710 kroner i løn til de to ansatte.

Egenkapitalen i Simon Talbot ApS lyder nu på 1.325.226 kroner.

Tjener (lidt) på streaming

Mens danskerne har været lukket inde derhjemme, har der dog været ekstra tid til at sidde foran skærmen. Og noget tyder på, at Simon Talbot har udnyttet det.

I hvert fald har han oplevet fremgang i selskabet Simon Talbot Streaming, der blev stiftet i 2019 og kom ud af første år med et underskud på 133.677 kroner på bunden. Det ændrede sig i 2020, og selvom det ikke er noget, der gør komikeren rig - endnu i hvert fald - endte sidste år med positive tal.

Bruttofortjenesten voksede til 99.432 kroner, og på bundlinjen var der et overskud på 33.857 kroner efter skat og en mindre løn på 68.807 kroner til firmaets ene ansatte - formentlig Simon Talbot selv.

Egenkapitalen er dog stadig negativ med et minus på 49.820 kroner.

Simon Talbot oplyser via sin presseansvarlige, Annette Wigandt, at han ikke ønsker at kommentere historien.

Der er ellers rigtig gode penge i at få danskerne til at grine, og flere af de største navne i dansk standup er mangemillionærer. Det kan du læse her. (+)