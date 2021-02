Millionrabat: Ibi sælger luksuslejlighed

Tv-vært Ibi Makienok har solgt sin lejlighed omkring en million under udbudsprisen

Det nye år er for den kendte tv-vært Ibi Makienok - nok bedre kendt under navnet Ibi Støving - lig med en ny bolig.

Den tidligere model og balletdanser nåede nemlig netop at få solgt sin luksuriøse liebhaverlejlighed midt i Købehavn, inden året gik på hæld.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Da den folkekære værts hjem på H. C. Andersens Boulevard midt i København kom til salg i sommer, lød udbudsprisen på 11,2 millioner kroner - en pris, der senere blev sat 350.000 kroner ned.

Men den netop tinglyste salgspris tyder på, at der været plads til at forhandle yderligere om prisen.

Køberne af den 260 kvadratmeter store lejlighed med tagterrasse, som var til salg hos liebhavermægleren Adam Schnack, er nemlig endt med at kunne overtage nøglerne efter en handel til 10.150.000 kroner - altså godt en million under den første udbudspris.

Lejligheden ligger midt i København. Foto: Lars Gundersen, Ejendomsmægler Adam Schnack

Under prisgennemsnittet

Selvom prisen hører hjemme i den tocifrede millionklasse, resulterer salget af den syv værelser store lejlighed i en kvadratmeterpris, der ligger en smule under gennemsnittet for området.

Ifølge tal fra Boliga.dk gik en ejerlejlighedskvadratmeter i det indre København nemlig i gennemsnit for lige knap 43.000 kroner i 2020. De nye ejere af Date Mig Nøgen-værtindens lejlighed er derimod sluppet med at betale godt 39.000 kroner for hver kvadratmeter i deres nyindkøbte hjem.

Ibi Makienok købte lejligheden tilbage i 2014 sammen med sin daværende mand, fodboldspiller og tidligere Brøndby-profil Simon Makienok, dengang gav de 7,1 millioner kroner for hjemmet.

