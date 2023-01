Millionrabat: Søren Fauli sætter prisen ned

Søren Faulis nordsjællandske sommerhus kan nu erhverves for 18 millioner kroner

Det er blot lidt over en måned siden, at instruktør og skuespiller Søren Fauli satte sit sommerhus på den sjællandske nordkyst til salg for et stort millionbeløb.

Allerede nu er der dog penge for dig at spare; fritidshuset, som ligger tæt på vandet i den populære ferieby Tisvildeleje, er nemlig netop blevet sat millioner ned i pris.

Der skriver boligmediet Boliga.dk.

Da det 132 kvadratmeter store liebhaversommerhus kom til salg i december, var det med et prisskilt på runde 20 millioner kroner, som nu er blevet skåret to millioner af:

Den nye pris lyder på 18 millioner kroner for det 100 år gamle hus, der ifølge salgsmaterialet hos liebhavermægleren Camilla Thouber har ”originale detaljer som trælofter med udskæringer, paneler og fritlagte bjælker.”

Sådan ser herligheden ud oppefra. Foto: Camilla Thouber

Annonce:

Udover sommerhuset med otte værelser følger også en store have, et gæstehus på 30 kvadratmeter og et opladerstik til elbil med i prisen.

Stadig millioner er at tjene

Selvom Fauli, der brød igennem i 90erne med Skrigende Halse, har sat prisen på sit sommerhus ned med et par millioner, så burde der stadig være en gevinst at hente:

I hvert fald købte han ifølge Boliga.dk selv ferieboligen for 7,9 millioner kroner for næsten fem år siden; det er en avance på knap ti millioner, hvis han sælger til den nuværende udbudspris - uden dog at medregne eventuelle forbedringer og istandsættelse af huset.

Tisvildeleje er det dyreste sommerhusområde i landet, og det er også her, at den største sommerhushandel i 2022 fandt sted; nemlig salget af en 113 kvadratmeter stor luksusferiebolig tæt på vandet, der indbragte 21,5 millioner kroner.

Annonce:

Søren Fauli har slået sine folder i både den danske film-, tv-, radio- og reklameverden – og så er han også en af mændene bag butikskæden Normal.

Se Søren Faulis luksussommerhus her