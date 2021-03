Millionregnskab fra donut-konger

Der er millioner i at lave donuts, viser et spritnyt regnskab fra nystartede Bronuts

Türker Alici, Ninos Oraha og resten af holdet bag Donuts har skabt en millionforretning på rekordtid.

Det står klart, efter Bronuts' allerførste regnskab netop er blevet offentliggjort og viser en bruttofortjeneste på 13,8 millioner kroner, mens årsresultatet viser et plus på 2,8 millioner kroner.

Overskuddet lader de stå i firmaet, hvor egenkapitalen vokser til 2.833.664 kroner.

Regnskabet dækker de seneste knap 16 måneder.

Det er derfor også en glad Türker Alici, som Ekstra Bladet fanger over telefonen, selvom han fortæller, at det ikke er penge, han selv får ind på kontoen.

- Det viser bare, at hårdt arbejde betaler sig. Det er dog ikke penge, der ryger i vores lommer. De ligger allerede ude i nye butikker, vi har bygget. Så vi fortsætter og arbejder på højtryk. Vi vil gerne have over 30 butikker, siger iværksætteren, der allerede står bag otte Bronuts-butikker rundt omkring i landet.

Vil lege med de store

Han fortæller, at han og partneren Ninos Oraha hiver 35.000 kroner ud til sig selv hver måned, da de hellere vil bruge pengene på at udvikle virksomheden.

- De 2,8 millioner kroner er jo ikke noget, vi mærker noget til, fordi de netop ligger ude i butikkerne. Vi ved, at Bronuts nok skal blive kæmpestort, vi vil gerne lege med de store som Dunkin' Donuts, men vi er samtidig enormt taknemmelige over det, vi allerede har opnået takket være vores fantastiske gæster, siger han og fortæller, at virksomheden aktivt forsøger at inddrage gæsterne i forbindelse med nye smagsvarianter.

Da Bronuts åbnede i København, var der lange køer, og Türker Alici erkender gerne, at han er overrasket over, hvor hurtigt det hele er gået for kæden, der fik sin første butik i sommeren 2019.

- Det er ingen hemmelighed, at da vi startede det her, vidste vi, det ville blive en succes, men vi havde eddermame aldrig troet, det ville gå så hurtigt. Der er taget nogle beslutninger undervejs, der har båret frugt, og så er der nogle ting, vi ville ønske, vi kunne gøre om. Men sådan vil det nok altid være, siger Türker Alici.

Lang kø foran Bronuts i København. Foto: Tariq Mikkel Khan