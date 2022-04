Millionsucces for dansk YouTube-stjerne

YouTube-stjernen Rasmus Brohave har gjort det til en glimrende forretning at underholde danskerne.

Den 24-årige tv-vært og influencer har igen og igen leveret pæne regnskaber, og nu har han gjort det igen.

1.349.276 kroner lød bruttofortjenesten på i 2021, viser det netop offentliggjorte regnskab for Rasmus Brohave ApS.

Det gav selskabet et overskud før skat på 571.349 kroner.

Lønforhøjelse

Selskabets ene ansatte - der formentlig er Rasmus Brohave selv - har fået en løn på 595.389 kroner i løbet af året. Det er en lønforhøjelse på knap 50.000 kroner i forhold til året før.

Hvis han selv har modtaget alle pengene, svarer det til en gennemsnitlig månedsløn på 49.615 kroner.

Derudover har han udbetalt et udbytte på 57.200 kroner, mens den resterende del af overskuddet bliver i firmaet.

Egenkapitalen i Rasmus Brohave ApS lød ved udgangen af 2021 på 868.829 kroner.

Aktiv investor

Den 24-årige Brohave fortalte sidste år i et interview med Euroinvestor-podcasten 'Penge er noget, vi taler om', at han var blevet bidt af aktiebølgen som så mange andre.

Her fortalte han, at han begyndte at investere, lige da corona brød ud i 2020, hvor han blev oplært af sin svigerfar. Her startede han med at investere 10.000 kroner i Novo Nordisk.

- Lige da jeg købte dem, kunne jeg se, okay, der mistede jeg 40 kroner, der mistede jeg 100 kroner, og der mistede jeg 150 kroner. Jeg sad og fulgte den fuldstændig, for jeg havde ikke prøvet det før, og det var super skræmmende. Så gik der nogle dage og uger, og pludselig var den oppe med én procent, sagde han og fortsatte:

- Og så var det jo pludselig superfedt, selvom det var i det helt små. Det var spændende at se, hvordan det udviklede sig, lød det fra Brohave, der siden fik lært endnu mere om, hvordan man kan læse om selskaber og lære, hvad man skal investere i, ligesom han gik fra at være daytrader - altså købe og sælge aktier hele tiden - til at være langsigtet.

Det fremgår også af regnskabet, at der i den grad er blevet bygget på i forhold til de aktier, han køber gennem selskabet, der ejer værdipapirer for samlet 334.903 kroner, hvilket er mere end en tredobling i forhold til regnskabet før.

Det vides ikke præcis, hvad han har investeret i, men det er tydeligt, at han har en forkærlighed for hjemlandet. Således kan man se, at han ejer danske aktier for 288.160 kroner, mens de resterende 46.743 kroner er udenlandske aktier.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Brohave via hans management, der dog ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.

