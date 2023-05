Millionsucces for Dar Salim

2022 var endnu et ganske fint år for Dar Salim.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra skuespillerens selskab Zeitun Holding ApS.

Her lød bruttofortjenesten på 1.954.854 kroner, mens overskuddet før skat lød på 1,9 millioner kroner.

Fra selskabet, hvor egenkapitalen nu lyder på 3.895.118 kroner, udbetaler Dar Salim et udbytte på 58.900 kroner.

I løbet af året er der ikke udbetalt løn fra selskabet, hvilket formentlig skyldes, at 45-årige Salim kører det privat eller gennem et af de andre selskaber, han driver. Han ejer blandt andre Zuzu Film, der er et enkeltmandsfirma, hvorfor offentligheden ikke har adgang til regnskaberne der.

Ifølge regnskabet fra Zeitun Holding ApS er selskabets formål 'produktion og konsulentbistand i forbindelse med film og tv-projekter.'

Gang i karrieren

Der er i den grad gang i karrieren for Dar Salim.

I øjeblikket er han biografaktuel med 'Underverdenen 2', ligesom han kan opleves over for Jake Gyllenhaal i actionfilmen 'The Covenant'. Sidstnævnte har medført store roser fra internationale medier.

'Dar Salim, den irakisk-fødte danske skuespiller, der spiller Ahmed, giver en fantastisk præstation. Han er en af de skuespillere, der kan kommunikere et univers af udtryk med et halvt smil, og det er kilden til Ahmeds karismatiske styrke,' har Variety blandt andet skrevet tidligere, mens også Deadline har rost hans præstationer.

Sidste år havde han også hovedrollen i Netflix-filmen 'Kærlighed for voksne', hvor han spillede over for Sonja Richter, ligesom hans cv også indeholder 'Kriger', 'Gidselstagningen' og 'Game of Thrones'.