Millionsucces for 'Vild med dans'-stjerne

2021 var et rekordgodt år for Rasmus Kolbe, der af mange nok bedst er kendt som Lakserytteren.

Under det navn har han i mere end seks år været et hit på digitale platforme som Snapchat, og han har efterhånden gjort sit brand til en glimrende forretning.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for hans holdingselskab Lakse Holding ApS.

Her fremgår det, at året bød på et overskud på 2.334.602 kroner før skat, hvilket er markant bedre end året før. Her havde selskabet leveret et overskud på 785.074 kroner.

'Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende,' lyder det fra 31-årige Rasmus Kolbe i ledelsesberetningen for holdingselskabet, hvor egenkapitalen ved udgangen af sidste år lød på 3.721.614 kroner.

Af overskuddet udbetaler Rasmus Kolbe et udbytte på 57.200 kroner til sig selv.

Rasmus Kolbe deltog sidste år i TV 2-programmet 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fordobler indtjeningen

Overskuddet er især drevet af et godt resultat i selskabet Lakse ApS.

Her fordoblede den tidligere 'Vild med dans'-deltager omsætningen og omsatte i 2021 for 3.428.641 kroner.

738.465 kroner af dem udbetalte selskabet i løn, men hvordan de præcis har fordelt sig mellem de to ansatte, fremgår ikke.

Ekstra Bladet var i slutningen af 2021 i kontakt med Rasmus Kolbe, der her glædede sig over den formue, han efterhånden havde fået opbygget i sine selskaber.

'Jeg har knoklet hårdt på at opbygge mit Lakserytter-brand, skrive mine børnebøger og udvikle min virksomhed WeAreCube. Nu investerer jeg i andre startups og forsøger at hjælpe dem videre på deres rejse med de ting, jeg er god til. Det er utrolig givende,' skrev han i en mail og jublede over fremtidsudsigterne:

'Fremtiden ser lys ud. Jeg har en helt masse spændende projekter i pipeline, som jeg ikke helt kan løfte sløret for endnu. Men hvor vi ender, det har jeg ingen ide om. Det eneste, som er sikkert, er, at jeg helt selv har planer om at skabe min egen karriere herfra.'

Sidste år var han desuden med til at sælge selskabet WeAreCube for 54,8 millioner danske kroner.

