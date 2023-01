Millionsucces: Pengene vælter ind

Efter coronakrisen kom der for alvor gang i forretningen for Anders Lund Madsen i seneste regnskabsperiode.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab, der dækker perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022, fra hans selskab, M.A.L.M. ApS.

Bruttofortjenesten lød i perioden på 3.030.756 kroner, hvilket er omkring 1,75 millioner mere end året før.

Overskuddet lød i regnskabsåret på 933.136 kroner før skat - knap 800.000 mere end perioden inden.

Lønfest

At overskuddet ikke er endnu større, skyldes, at Anders Lund Madsen har været rundhåndet med lønudbetalingerne.

Således har selskabet, der har to ansatte, udbetalt 2.474.325 kroner i løn for regnskabsåret. Det er 765.000 mere end året før.

Såfremt de to personer har fået lige meget udbetalt, svarer det til et gennemsnitlig månedsløn på 103.096 kroner per person.

Anders Lund Madsen har desuden udbetalt et udbytte på 117.800 kroner, mens resten af pengene får lov til at blive i selskabet, hvor egenkapitalen nu lyder på 3.203.567 kroner.

'Venter hvert år i spænding'

Anders Lund Madsen er kendt fra både radio og tv. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Lund Madsen, og spasmageren kommenterer i vanlig underholdende stil på regnskabet.

'Det har i mange år været en tradition, at Ekstra Bladet enten skrev 'Pengene fosser ud' eller 'Pengene vælter ind', når det er tid til regnskabet i M.A.L.M. ApS, og hvert år har jeg ventet med spænding,' skriver han og fortsætter:

'I ser sådan noget skarpere og ikke mindst hurtigere end jeg, så jeg vil gerne benytte lejligheden til at kommentere mit regnskab derhen, at jeg kan forstå på din besked, at pengene åbenbart vælter ind, og det er godt, for der er mange munde at mætte, og sådanne to bordercollier fodrer jo heller ikke sig selv.'

'Lukker øjnene og håber'

Anders Lund Madsen, der ud over sig selv, hustruen og de to hunde i øvrigt har syv børn at mætte, fortsætter:

'De gode nyheder giver mig mod på at iværksætte følgende økonomiske strategi fremadrettet, hvor ledelsen af M.A.L.M. ApS påtænker efter bedste evne at forsøge indtægterne nogenlunde opretholdt, hvorimod udgifterne helst skal lidt ned. Men vi ved, at der skal investeres for at kunne spares.'

'Jeg har for eksempel personligt fyret gasfyret og i stedet investeret i solceller på taget, plus der står en gigantisk varmepumpe og brøler ude bag bryggerset, ligesom jeg holder krampagtigt fast i mine Novo Nordisk-aktier og ikke p.t. har flere børn på vej.'

Han erkender, at det dog faktisk intet har at gøre med firmaet.

'Firmaet har, hvis vi i ledelsen skal være helt ærlige, ikke nogen egentlig strategi for 2023.Vi lukker bare øjnene og håber på det bedste, mens vi ser frem til en formodentlig rolig tur gennem 2023, medmindre altså Putin invaderer Bornholm, medmindre regnen skyller Europa af landkortet, eller medmindre robotterne tager styringen og fjerner os alle fra ligningen.'

'Alle tre scenarier er relativt sandsynlige dog, så jeg vil på ingen måde garantere, at næste års regnskab bliver lige så prangende. Men som sagt. Jeg håber,' slutter han.

