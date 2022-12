Millionsuccesen fortsætter for tv-par

De blev kendt i 'Nybyggerne' på TV 2, da de vandt både seernes hjerter og et hus i Randers til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Siden er huset solgt, og Mads Taiki Pedersen og Ida Holm Christensen har opnået stor succes med virksomheden Taisho, hvor de sælger plakater og japansk keramik.

Og succesen fortsætter, viser det seneste årsregnskab i selskabet Taisho ApS. I regnskabsåret, der løber fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022, har parret i selskabet opnået en bruttofortjeneste på 1,8 millioner kroner.

Når alle udgifter er betalt, efterlader det grønne tal på bundlinjen i form af et overskud på 12.529 kroner.

Udvidet med butik

Det lader da heller ikke til, at tv-parret blot har lagt sig til at hvile på laurbærrene.

På Instagram kunne de tidligere på året annoncere, at de havde valgt at udvide deres foretagende, som hidtil blot havde kørt over nettet, med en fysisk butik i Aarhus.

Og ikke nok med det. Regnskabet afslører nemlig også, at der er oprustet på personalefronten. Sidste år lå udgifterne til løn, pension og andre personaleomkostninger på 1,3 millioner kroner fordelt på gennemsnitligt to ansatte.

Det seneste regnskab viser, at der er blevet brugt 1,7 millioner kroner fordelt på gennemsnitligt fire ansatte.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ida Holm Christensen, der meddeler, at hun og Mads Taiki Pedersen ikke har mulighed for at kommentere regnskabet i denne omgang.