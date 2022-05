Millionunderskud igen: - Fuldstændig efter planen

I 2016 vinkede Morten Resen farvel til skærmen og et godt fast job som højt profileret tv-vært for at kaste sig ud i et eventyr som selvstændig.

Siden er hans firma, GoLittle, vokset og vokset, men virksomheden har stadig til gode at tjene penge, og seneste regnskab afslører, at der er røde tal på bundlinjen igen.

GoLittle, som Morten Resen ejer 55,90 procent af, har i seneste regnskabår lavet et underskud på 1.479.920 kroner. Det er femte gang i træk, at der er minus på bundlinjen.

Det får dog ikke Morten Resen til at vakle.

- Det er fuldstændig efter planen, siger han til Ekstra Bladet om regnskabet for 2021, der også afslører, at egenkapitalen er faldet fra 2.686.000 kroner i 2020 til 1.082.000.

Det koster

- Vi har udviklet virksomheden, og det koster penge. Vi har blandt andet lavet en podcast, der er 100 procent dedikeret til børn, og en app, der laver madplaner til børnefamilier. Når man vokser og skalerer ting op, så koster det nogle penge, så vi skal nok have samme snak om regnskabet til næste år og måske næste år igen, siger den tidligere tv-vært.

- Men med underskud efter underskud skal der skydes penge i firmaet. Bliver der det?

- Ja, vi har nogle investorer, der tror på os. De har skudt penge i os. De er glade og tror stadig på os, og de er med på, at det koster at vokse så kraftigt som vi har gjort. Mambeno-app'en er vækstet med 30 procent alene i år. Så på den måde går det rigtig godt, siger Morten Resen.

Ikke guldbelagt

- Men hvad med dig. Får du og din familie mad på bordet?

- Ja, det gør vi. Men vi har investeret alt, hvad vi har i virksomheden, så det kan da mærkes. Indkørslen er ikke lige frem belagt med guld. Men det bliver den forhåbentlig en dag, siger Morten Resen, der trods de planlagt røde tal nyder livet som selvstændig og ikke savner jobbet som tv-vært.

- Jeg savner lønnen, pensionen og de tvungne ferier. Jeg kan da også godt savne kaffe på kanden og varme på radiatorerne. Det skal jeg jo selv betale nu. Men selv jobbet savner jeg ikke. Jeg bliver stadig spurgt, om jeg har lyst til at tage en tjans på skærmen, men jeg er ikke fristet af det.

Hvorfor Morten Resen valgte at stoppe som tv-vært, kan du læse mere om her.