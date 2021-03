Min fødsel var et mareridt

Det skulle have været den bedste dag i Ditte Lees liv, da hun og kæresten Mario Sciacca blev forældre til deres første fælles barn. En lille pige, der kom til verden 20. februar.

Men forud for øjeblikket hvor de omsider kunne byde deres lille ny velkommen til verden, skete et, ifølge Ditte Lee, opslidende forløb på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor et tilsyneladende fortravlet personale gjorde parret usikre.

- Hillerød hospital har ikke mine anbefalinger. De har simpelthen for travlt, og det er ikke okay. Som førstegangsgravid har man brug for, at der bliver taget hånd om en, at man bliver lyttet til og forstået, og ikke mindst at man bliver informeret om processen, siger Ditte Lee til Ekstra Bladet.

Hun fortæller om et trist forløb, hvor hun hævder undervejs at have fået skældud af afdelingslederen, ligesom hun ikke følte sig tilstrækkeligt informeret undervejs. Ifølge Ditte Lee gik det galt fra start.

Da hun var gået syv dage over termin, var hun sammen med kæresten til kontrol på hospitalet. Her ventede parret en time, før de kunne komme ind til den aftalte tid.

Her lød det, ifølge Ditte Lee, at datteren var under gennemsnittet og derfor skulle ud af akut. De blev informeret om, at en jordemoder ville tage vandet, men blev ikke informeret om processen.

- De havde for travlt, konstaterer Ditte Lee.

Ditte Lee og Mario Sciacca blev forældre i februar. Privatfoto

I smerter i tre timer

Der var heller ikke plads på fødegangen, så Ditte og Mario måtte lægge sig til at sove i akutmodtagelsen uden at vide, hvornår der var plads til dem. Det var der klokken tre om natten, hvor de blev vækket.

Her tog en jordemoder vandet, inden hun holdt fri, og en anden tog over.

- Jeg lå i smerter i tre timer, før jeg blev tilbudt en epiduralblokade, som tog de værste smerter, fortæller Ditte Lee.

Langsomt åbnede hun sig, men smerterne var stadig voldsomme.

- Efter knap 24 timer og seks jordemødre senere, fik jeg skældud af afdelingslederen, fordi jeg åbenbart havde skræmt to jordemødre væk. Imens jeg ligger i mit livs største smerter, får jeg simpelthen skældud for at råbe og skrige, siger hun og konstaterer:

- Så er de ikke egnet til det job.

- Hvorfor fik du skældud - var der en anden årsag end smerteudbrud?

- Jeg fik skældud, fordi jeg åbenbart havde sagt noget, som den ene jordemoder tog personligt. Men 'come on'. Alle ved vel, at en gravid kan have sine smerteudbrud, og det burde en jordemoder kunne håndtere. Intet er personligt - man er bare dybt frustreret. Det var udelukkende på grund af smerteudbrud, siger Ditte Lee.

Det siger journalen I Ditte Lees lægejournal fremgår det om episoden, hvor hun angiveligt efterfølgende fik skældud, at hun skulle have kaldt jordemoderen for 'fucking røvhul', ligesom det fremgår, at de to jordemødre, der har været på stuen, beskriver 'at have meget svært ved at hjælpe Ditte, da hun angiveligt er vred og anklagende og har svært ved at samarbejde'. At blive kaldt 'fucking røvhul' beskrives som 'ikke almindeligt'. Det fremgår i journalen, at 'begge jordemødre der har været på stuen grædende har bedt om støtte til at passe den fødende'. Den udlægning beskriver Ditte Lee som 'et chok'. - De påstår, at jeg har kaldt to jordemødre for 'fucking røvhuller', hvilket Mario er vidne til, at jeg ikke gjorde. Jeg husker, hvad jeg sagde og ville aldrig sige sådan, siger hun. Vis mere Luk

- Forsøgte I at fortælle, at I ikke følte jer trygge undervejs?

- Vi fik sagt en del gange, at vi ikke forstod, hvorfor der hele tiden kom nye (jordemødre, red.) til stuen, samt at vi ikke følte os hørt og informeret ordentligt. Den ene af de mange jordemødre sagde bare, at de havde travlt, og at det jo også var oppe i medierne.

Ditte Lee og Mario Sciacca inden fødslen af Chiara. Privatfoto

Lidt positivt

Fødslen endte i et kejsersnit, da barnet ikke kunne komme ud ad naturlig vej, og heller ikke her gik det glat.

- Hendes hoved sad så dybt i mit bækken, at de måtte hive hende ud med benene først, så hun kom ud med blå mærker og skal til skanning i hofterne, hvor vi håber alt er fint, siger Ditte Lee.

Trods den ærgerlige oplevelse var der dog én positiv ting at fremhæve. Efter fødslen blev Ditte, Mario og lille Chiara overført til barselsgangen, og det var en helt anden oplevelse.

- Da vi ankom til barselsgangen, var det hele mere afslappende, og de virkede til at have mere end alt den tid i verden. Så det var godt nok en kontrast til fødegangen, siger hun.

Ditte Lee oplyser, at hun på barselsgangen fortalte om deres oplevelser, og her blev informeret om, at de havde ret til at klage. Dette har de dog valgt ikke at gøre.