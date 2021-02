- Min fornemmelse er, at signaler er overhørt

– At en sådan pandemi som coronaen kan opstå, er en utrolig grå elefant og noget, et samfund helst ikke taler om, selvom det – har det jo vist sig - er en utrolig reel trussel mod os alle.

Sådan lyder det fra forfatteren Hanne Vibeke Holst, 61, som i 2017 udgav romanen ’Som pesten’, der skildrer en voldsom verdensomspændende influenza-epidemi.

I forbindelse med arbejdet på romanen talte hun med mange eksperter. Også fra Statens Serum Institut.

Overhørte signaler

– De talte ikke om ’hvis’, men om ’når’ noget, som det, vi oplever nu, ville ramme os. Men ikke mindst politisk er det jo megabøvlet og dyrt at skulle forholde sig til. Til at skulle lukke et samfund ned og til at sikre værnemidler og vacciner. Min fornemmelse er, at mange signaler er blevet overhørt, siger Hanne Vibeke Holst, der på ingen måde føler sig synsk, men blot fortæller, at hun i sit arbejde med sin roman fik et stort indblik og en masse viden.

– Jeg har nok været mere corona-forberedt end de fleste, siger hun, der i sit job som forfatter dog har fået sit arbejdsliv vendt mindre på hovedet end de fleste andre.

Krise på business class

– Pandemien er jo på alle planer en kæmpe krise, men for os herhjemme dog på business class. Mange ser coronaen som en besættelsesmagt og sammenligner tiden nu med Anden Verdernskrig. For mig er den store forskel, at vi står over for en ansigtsløs fjende, og sådan en er langt sværere at komme til livs, siger Hanne Vibeke Holst, der føler sig overbevist om, at tingenes tiltstand lige nu vil afspejle sig i os alle –og ikke mindst i kunst- og kulturlivet lang tid frem.

– Vi vil alle være forandrede og opleve en dybere alvor i livet, siger hun.