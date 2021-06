Det sidste halvandet år, hvor coronavirus har lukket samfundet ned, har været svært for de fleste.

Det gælder også for Julie Steincke og for hele underholdningsbranchen generelt.

Faktisk overvejede hun helt at stoppe som performer.

- Min livsglæde blev suget ud af mig. Der var jo ikke noget, jeg kunne gøre, siger hun om den svære tid.

Den 44-årige skuespiller mistede alle sine jobs under corona-nedlukningen.

- Pludselig stod jeg der, og kunne knap nok fodre mine børn.

Helt isoleret

Julie Steincke lider af lungesygdommen astma, hvorfor hun har været en del af risikogruppen, og nærmest spærret inde.

- Jeg vil ærligt indrømme, at jeg var bange for at gå ud, da det hele lukkede ned, fortæller hun.

Derfor havde hun også en meget isoleret tilværelse under nedlukningen, hvor hun overlevede på sin anden uddannelse som personlig træner.

Derfor er hun også ekstra glad for endelig at være tilbage på scenen.

- Det positive ved nedlukningen har været, at det lige pludselig er gået op for mig, hvor fantastisk det, jeg laver, er, siger hun.

Drømmer om at blive skuespiller

Udover at Julie Steincke har lært at sætte mere pris på de små ting i hendes normale dagligdag, at have et godt helbred og friheden til at tage på arbejde, har nedlukningen også fået hende til at turde at satse mere.

- Det har faktisk også givet mig et skub, idet jeg har fået endnu mere blod på tanden i forhold til at gå præcis efter det, jeg drømmer om.

Julie Steincke har altid drømt om at blive tv- og film-skuespiller. Udover drømmen om at få flere roller på dansk tv og i danske film, håber Julie Steincke på, at der kunne være noget arbejde i udlandet i fremtiden.

- Måske er vejen ind i den danske tv- og filmbranche gennem udlandet, så det er noget, som jeg arbejder på. Og så tror jeg også, at det vil gavne branchen, at der kommer lidt mere udskiftning, så man blander posen lidt mere, end man måske gør nu.