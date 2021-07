Mindes af YouTube-kolleger: - Han var en ven i verdensklasse

Fredagens nyhed om youtuber Albert Dyrlunds tragiske død har rystet det danske YouTube-miljø.

Det fortæller flere af Dyrlunds mangeårige YouTube-kolleger og venner til Ekstra Bladet.

En af dem er 25-årige Mark Tange, der har kendt Albert Dyrlund i årevis, men først for nylig har fået et tættere forhold til den 22-årige internetstjerne.

- Jeg var dybt chokeret over at læse, hvad der er sket. Jeg har mødtes med Albert mange gange og har tit snakket meget personligt med ham. Han var et multitalent og havde et drive som ingen andre, siger Mark Tange.

Albert Dyrlund var altid i godt humør, husker hans kolleger. Foto: Henning Hjorth

Mark Tange vil særligt huske Albert Dyrlund for hans gode humør, og den han var bag kameraet.

- Han var en humørspreder, og der skete altid noget, når han var i nærheden. Han var altid glad, også når han ikke var på kamera. På YouTube så man ham som kreatør og ikke sådan, som han var som menneske, hvor han var meget mere nede på jorden. Han vil blive savnet i vores lille YouTube-community, siger Mark Tange.

Helt nyt niveau

Også den 24-årige youtuber Alexander Husum er i dyb sorg over tabet af sin ven og kollega.

'Albert var en ven i verdensklasse, der var der for folk. Han var med til at gøre YouTube til, hvad det er i dag. Han har altid delt guldkorn med sine YouTube-kolleger, som kunne tage YouTube-scenen til et helt nyt niveau. Altid livsglad, altid idérig. Et kreativt individ uden lige, der altid har haft min dybeste respekt', skriver han i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Der var intet, der skulle komme imellem ham og hans drømme. Alt, han gjorde, var gennemtænkt, og der lå altid mange tanker i hans arbejde.'

Alexander Husum til Guldtuben i 2018. Foto: Henning Hjorth

Alexander Husum har for nylig været sammen med Dyrlund, hvor de fik nogle gode snakke.



'Vores sidste gåtur sammen var, da han var viking og skulle gå igennem hele Danmark. Der blev udvekslet mange historier, råd, erfaringer og grin, og det understregede for mig, hvor godhjertet, nede på jorden og fantastisk et menneske han var. Mine tanker går til familien', skriver Alexander Husum.

Alexander Husum og Albert Dyrlund var gode venner og kolleger. Foto: Privat

'Grædefærdig'

Youtuber Rasmus Brohave har delt sin sorg over tabet af Dyrlund i et opslag på Instagram, hvor han deler flere billeder af de to sammen.

'Jeg er helt ude af den. Jeg er grædefærdig og tom for ord. Jeg kan ikke forstå det. Jeg vil for evigt huske tilbage på alle vores minder. Du var en éner. Tak for denne gang, min ven. Hvil i fred', skriver han til opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Brohave, men det har i skrivende stund ikke været muligt.