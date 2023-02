Mindes Britt Bendixen: 'Du var dig selv hele vejen'

'Vild med dans'-koryfæ Britt Bendixen er død efter kort tids sygdom.

Nu strømmer mindeordene og hyldesterne ind fra venner og kollegaer.

'Åh Britt, hvor ville jeg gerne lige have krammet dig en sidste gang. Det gør jeg så nu, i mine tanker,' skriver Sarah Grünewald, der er vært på det populære danseprogram, i et opslag på Instagram.

Hun deler samtidig en række anekdoter om den nu afdøde dansedommer, som hun kalder 'en kæmpe særlig stjerne'.

Grünewald fortæller blandt andet om engang, hvor Bendixen parkerede sin bil på fortovet foran hotel d’Angleterre og forklarede, at det var alt for besværligt at finde parkering i indre København.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Efter kort tids sygdom er 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen død i en alder af 81

Hun var sig selv

Tidligere 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller sender også en kærlig hilsen til sin tidligere kollega.

Annonce:

'Du var dig selv hele vejen. Kæmpe respekt for din smittende energi, dit lyse sind, positivitet - ærlighed og livsglæde,' skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig deler et billede af Britt Bendixen i en lang mintgrøn kjole.

Den mangeårige 'Vild med dans'-dommer og danseinstruktør sov stille ind natten til lørdag efter kort tids sygdom. Hun blev 81 år gammel.

Britt Bendixen boede i Slangerup med sin partner Marianne Nyboe. Hun havde sønnen Niclas Bendixen, der er filminstruktør, fra sit tidligere ægteskab med Gene Nettles.