Mine børn skal aldrig i 'X Factor'

Thomas Blachman kan ikke huske, hvad vindersangen i ’X Factor’ hed sidste år.

Direkte adspurgt kan han heller ikke huske navnet på vinderen i 2021.

Efter nogle vildskud rammer veteranen dog vinderen fra 2019:

- Var det Alba? Alma? Place On Earth? Det er da Kristian fra Horsens derovre!

- Det er ikke min opgave at huske deltagernes navne! hyler han og forsvarer sig med, at han generelt ikke kan huske navne.

Lidt senere følger det lettere forbitret:

- Så må de jo leve op til, at man kan huske dem.

Ikke så mange freaks

Blachman himself glemmer vi naturligvis aldrig. Hans storhedsvanvid og nådesløse nedslagtninger er indbegrebet af ’X Factor’.

Eller har i hvert fald været det.

I dag starter den sådan cirka 89. sæson af danskernes foretrukne familieprogram, men ikke alt er, som det plejer.

’X Factor’ begyndte i sin tid som en slags moderne udgave af middelalderens gabestok på byens torv. Med Blachman som husalterets bøddel. Det er fortid:

- Der kommer ikke så mange freaks mere. Dem, der ikke kan en skid. Så de sadister, der så programmet for at se nogen få en over nakken, må se en voldsfilm i stedet, anbefaler Blachman.

Se dommeren få problemer, når han skal huske vindere af 'X Factor'.

Iklædt ternet buks og cardigan spjætter han livligt rundt på stolen i et klaustrofobisk kontorlokale hos et kommunikationsbureau i København.

Oraklet er i strålende humør, men beskylder man ham for at være blevet mildere med årene, kan han godt virke lidt mopset.

Så minder han om den forhenværende Blachman, der ifølge ham selv ’rendte iltert rundt med fistelstemme’:

- Jeg er kun blevet mere stilfærdig, fordi ungdommen er blevet mere seriøs. Læreren har fået større respekt for proletariatet! Der er ikke så mange, jeg kan hidse mig op over længere.

Originalen fra hovedstaden mestrer både rigsdansk, eder og et særdeles livligt og passioneret kropssprog.

Det er altså ungdommen, der har ændret sig. Ikke Blachman. Og han afviser fuldstændigt, at hverken tidsånden, programmets pludselige afstandtagen til mobning eller værtinden Sofie Linde har fået TV 2 til at bede ham om at skrue ned for retorikken:

- Er du sindssyg?! Jeg har aldrig fået reprimander af nogen art. Jeg må sige fuldstændigt, hvad fanden jeg vil!

Det vil jeg fraråde

Blachman hævder sågar, at han ’selvfølgelig’ kunne komme med en fuldkommen ærlig dom, hvis et af hans børn stillede op til audition.

Men det gør de ikke:

- Nej, det kommer aldrig til at ske! ler han hysterisk.

Hvis de alligevel gjorde, ville det ikke blive med farens velsignelse:

- Det vil jeg til enhver tid fraråde! Jeg ville aldrig eksponere mine børn på tv!

Med Julia Werup til Zulu Awards i 2021, hvor han gik galt i byen med udbrud om Tessa.

Excentrikeren fylder 60 til foråret. I efteråret blev han far til fire, da han fik en datter og sit andet barn med sin forlovede, svenske Julia Werup, der er 35 år.

Blachman vurderer, at han nok ikke skal have flere børn:

- Jeg tror, vi holder her. Men jeg er jo ikke typen, der bliver kastreret som folk ude i Lyngby. Det er sgu for ulækkert. Og for lavpraktisk.

Han synes slet ikke, det er et problem at blive far i så høj en alder. Naturens orden kan selv Blachman imidlertid ikke lave om på:

- Det er selvfølgelig trist, at mine yngste børn ikke har mig i så lang tid, men det samme gælder jo seerne. De må også vinke farvel til mig på et tidspunkt. Sådan fungerer det jo.

Grubler over gravskrift

Blachman er fra Nørrebro, hvor navn og profession er mejslet ind i hundredvis af gravstene på Assistens Kirkegård.

Danskerne vil aldrig glemme ham som kongen af et populært familieprogram, men det vil han ikke huskes som.

Der skal i hvert fald ikke stå ’Thomas Blachman. ’X Factor’-dommer’ på hans gravsten.

- Nej, det kommer der kraftedeme ikke til at stå! Nej, for helvede!

Han grubler grundigt over, hvad der så skal stå. Og så kommer det:

- ’Thomas Blachman. For altid hip’.

’X Factor’ kan ses 1. januar klokken 20 på TV 2 og nu på TV 2 Play.

Mette F. sparker røv

Den jazzglade familiefar betragter sig selv som dekadent socialdemokrat.

Thomas Blachman har stemt på Socialdemokratiet hele sit liv. Undtagen ved det seneste valg.

- Jeg gav ungdommen min stemme. Jeg spurgte min ældste søn, hvem jeg skulle stemme på. Han er nok Danmarks mest vidende marxist! For ham er der kun højreorienterede partier i Folketinget.

Blachman siger, han stemte til venstre, men han vil ikke røbe, hvor han satte sit kryds.

Til trods for at han har droppet Socialdemokratiet, har han stor respekt for Mette Frederiksen:

- Jeg har altid godt kunnet lide hende. Jeg kan mærke hende. Hun trådte i karakter, da hun lagde Danmark ned med sin corona-tale. Det var et menneske, der stod på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted. Hun har en ’larger-than-life’-aura. Hun er dyb i sin tro på det, hun gør. Hun sparker røv. Ganske enkelt.

Ekstrem ekspertise

Umiddelbart virker Socialdemokratiet måske for usexet og makrellugtende til Blachmans outrerede stil. Sådan ser han det ikke:

- Man kan godt være dekadent socialdemokrat. Uanset hvor godt det går for en selv, så skal man også kunne se, hvor helt ad helvede til, det går for andre. Jeg kommer jo fra 1970’ernes solidaritet og Anker Jørgensen.

- Jeg har altid stemt på dem i håbet om, at der kom et rigtigt Socialdemokratiet på et tidspunkt.

- Lad os nu give hele den her midtsøgende energi en chance. Det kræver en ekstrem ekspertise at gennemskue konsekvenserne, men effektiviteten kan man jo godt forestille sig kan komme til at sparke røv. Det er måske en genistreg af Mette Frederiksen, men selvfølgelig er ungdommen rasende.

