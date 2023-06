Minister i babylykke: 'Tænk at man kan være så heldig'

Smilene er store hjemme hos kulturminister og folketingsmedlem for Moderaterne, Jakob Engel-Schmidt, og hans kæreste, debattør og forfatter Camilla Søe.

I et opslag på Facebook oplyser den 39-årige minister, at de skal være forældre.

'Når tilværelsen er smukkest, oplever vi små glimt af lykke. Hvis vi er rigtig heldige, får vi lov til at dele dem med et menneske, vi elsker så højt, at lykkeglimtene også lyser på alle de hverdage, der er så mange af og ellers ville være grå', skriver han og fortsætter:

'Jeg er så heldig at dele min tilværelse med en kvinde, der fylder mit liv med glæde (og masser af lyd). Og selvom man absolut ikke kan bede om mere, er Camilla Søe og jeg så heldige til december at blive forældre til en lille pige. Tænk at man kan være så heldig'.

Men heldet står ikke alene for kulturministeren.

'Jeg føler så meget kærlighed, at det næsten ikke er til at rumme, selvom hverken Camilla eller jeg endnu har mødt det lille nye liv', skriver han videre i Facebook-opslaget.

Deler synspunkter

Jakob Engel-Schmidt og Camilla Søe har dannet par siden sommeren 2022. I maj måned kunne Jakob Engel-Schmidt i et interview med Alt for damerne afsløre, at de var flyttet sammen.

Her kom han også ind på, at de to deler synspunkter, når det kommer til opgør mod sexisme.

- Politik har ikke noget at gøre med den kærlighed, Camilla og jeg har til hinanden, men det gør jo ikke noget, at man deler nogle af de samme synspunkter. Camilla synes, jeg har været alt for langsom til at komme ud af busken på de her områder, men det er ikke hende, der har animeret mig til at gøre det. Hun er klar med gode råd, ligesom jeg er til hende. Men hun er stadig medlem af et andet parti end mig (Venstre, red.), sagde han i den forbindelse.