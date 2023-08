Minister i dyrt boligkøb: Smider knap syv millioner

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og hans kæreste, MeToo-aktivisten Camilla Søe, har netop smidt penge efter en ny ejerlejlighed.

Det bekræfter Camilla Søe over for Ekstra Bladet.

Og her har parret altså haft fat i den store tegnebog.

Lejligheden, som ligger lige ud til vandet i midten af København, koster nemlig intet mindre end 6,9 millioner kroner, fremgår det af tinglysningen.

For de knap syv millioner får kulturministeren og Camilla Søe 113 kvadratmeters lejlighed fordelt på to etager. Det står i en beskrivelse på boligsiden, hvoraf det også fremgår, at boligen ikke længere er til salg.

Camilla Søe og Jakob Engel-Schmidt venter en lille pige til december. Foto: Thomas Sjoerup/Ritzau Scanpix

Antal værelser står ikke oplyst på boligsidens annonce, men der hører dog hele to toiletter og altaner med til lejligheden.

Baby til december

Der har været fart over feltet for Jakob Engel-Schmidt og Camilla Søe, som har været et par siden sommeren 2022, og boet sammen siden maj måned i år.

Tilbage i juni kunne parret nemlig melde ud, at de nu skulle være forældre til en lille pige, som ankommer i december.

'Jeg er så heldig at dele min tilværelse med en kvinde, der fylder mit liv med glæde (og masser af lyd). Og selvom man absolut ikke kan bede om mere, er Camilla Søe og jeg så heldige til december at blive forældre til en lille pige. Tænk at man kan være så heldig,' skrev kulturministeren på sin Facebook.

Hvorvidt boligkøbet har noget at gøre med, at der snart skal være plads til en lille ny i hjemmet, vil Camilla Søe ikke helt svare på.

- Men ja, det er da et ganske godt bud. Ellers har jeg ikke rigtig nogle kommentarer, siger hun til Ekstra Bladet.

