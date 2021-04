Misbrugt på Tinder: - Det er pisseirriterende

Emma Josefine Anesen har flere gange oplevet, at folk udgiver sig for at være hende på de sociale medier

Realitydeltageren Emma Josefine Anesen er udsat for, at hendes billeder bliver misbrugt. Det vil altså sige, at der florerer en falsk profil på datingappen Tinder, som bruger den 24-åriges billeder, men under et andet navn.

Det er ikke første gang, at hun er udsat for denne type svindel og hun er heller ikke den eneste. Også Peter Mygind, Manu Sareen, Lisbeth Østergaard og en række andre kendte har ligeledes oplevet at få misbrugt deres billeder og navn online.

- Det er faktisk pisseirriterende, fortæller Emma Josefine Anesen til Ekstra Bladet og siger, at det nu er tredje gang, hun har opdaget at det foregår for hende.

Derfor har hun også advaret på sine sociale medier om, at det altså ikke er hende, der står bag datingprofilen.

- Jeg har det dårligt med, at folk udgiver sig for at være mig, da jeg i bund og grund ikke ved, hvad og hvordan personen der udgiver sig for at være mig er overfor folk, fortæller hun.

Bliver en idiot i andres øjne

Det generer Emma Anesen, at hun ikke ved, hvordan personen bag den falske profil opfører sig over for andre.

- Jeg vil i hvert fald have det træls med, at jeg bliver en idiot i andres øjne på grund af en andens opførelse.

Tidligere har Emma Anesen oplevet, at en kvinde misbrugte Emmas billeder på Instagram og udgav sig for at være hende.

- Jeg konfronterede hende med det. Hun benægtede og sagde, at det var hende, fra dengang hun var på ferie i Thailand. Jeg sendte så et billede af alle de billeder, jeg fik taget, da jeg var i Thailand, og efterfølgende blokerede hun mig, fortæller Emma Anesen om den tidligere episode.

Burde have politianmeldt det

Selvom det ikke er første gang, at hun har oplevet at få sine billeder misbrugt, har hun endnu ikke politianmeldt det.

- Jeg har tit tænkt 'åh nej, hvad nu hvis personen har skrevet alt muligt lort, og så at jeg en dag møder en af dem, og at de så tror, at det er mig, de har skrevet med'. Men når det er sagt, så tager jeg det også som et kompliment, at folk gider at bruge deres tid på at oprette falske profiler af mig.

- Jeg har faktisk ikke haft tanker om at gøre det, da jeg ikke rigtig følt, at det var en stor ting, men set i bagspejlet kan jeg godt se, at det faktisk ikke er i orden.