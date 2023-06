Mishandlet og tæsket af sin familie: - Jeg tænkte på at slå ham ihjel

Peter Bellis barndom var præget af svigt og tæsk.

Det fortæller han i portrætprogrammet 'Det sidste ord', der blev vist på TV 2 lørdag aften efter musiklegendens død 8. juni.

Peter Belli fortæller om, hvordan hans stedfar Fritz tæskede ham 'vind og skæv', så han nogle gange ikke kunne komme i skole i en uge. Hvordan han skulle ligge i sin seng og stirre i væggen flere dage i træk.

- Han var sådan en, der kom livremmen rundt om hånden, og så slog han i nyrerne og de steder, hvor man ikke kan se det. Mange slag og tæsk.

Satte ild til morens seng

Belli fortæller også, hvordan han skulle ligge i sin seng og stirre i væggen flere dage i træk, når stedfaren havde set sig sur på ham.

- Jeg lå og tænkte på at slå ham ihjel. Nu havde han ødelagt nok.

Værst var det dog, da stedfaren engang satte ild til Peter Bellis mors seng.

Stedfaren var fuld og slog Bellis mor, som gemte sig i sengen, og så tog faren en avis og spurgt om hun skulle have fred. Han tændte avisen og smed den ind under sengen.

Sammen med sin mor flygtede Peter Belli over til bageren, hvor de kunne låne en telefon og ringe til politiet.

- Jeg synes, det var så synd for min mor. Det er jo hærværk på et liv og på et menneske.

En af de største

Peter Belli har været en af dansk musiks helt store navne.

Med tusindvis af koncerter og omkring 45 album vil Peter Belli blive husket af generationer. Særligt for hits som 'Ulven Peter', 'Ingen Regning', 'Istedgade' og 'København (Fra en DC-9)'.

Dette forår udgav han 'Den sidste sang' i samarbejde med sønnen Michel Belli og bandet Den Syvende Søn.

Her slår han i omkvædet fast, at det er helt okay 'Når lyset brænder ud, og natten den bliver ved'.

Peter Belli blev i 1967 gift med June Dennow. Sammen havde parret foruden Michel også sønnen Chano og datteren Natasja.

