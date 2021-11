Misser finalen: Hübbe smittet med corona

Den garvede 'Vild med dans'-dommer Nikolaj Hübbe er blevet smittet med coronavirus og vil derfor ikke være til stede ved dommerbordet, når finalen i 'Vild med dans' løber over skærmen fredag aften, og årets vinder skal kåres.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Her fortæller TV 2 ligeledes, at der derfor kun vil være fire dommere ved fredagens finale. De har nemlig valgt ikke at hyre en vikar.

'Det er utrolig ærgerligt, at Nikolaj ikke kan være med til at afslutte årets 'Vild med dans'-sæson. Vi har tænkt mange tanker, om der skulle komme en vikar, eller om Nikolaj skulle afgive karakter hjemmefra, men vi er nået frem til, at vi går med at sidde med fire dommere ved dommerbordet i aften', lyder det fra Thomas Richardt Strøbech, redaktør på TV 2.

'Det har vi heldigvis prøvet mange gange før, og jeg er sikker på, at vi får en festlig finale, selv om vi selvfølgelig er kede af at måtte undvære Nikolaj', siger TV 2-redaktøren videre.

Hübbe kommer til at mangle ved dommerbordet fredag aften og misser dermed den store finale. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ked af det

Nikolaj Hübbe fortæller samtidig, at han er meget ked af, at han ikke kan være en del af den store finaleaften.

Han lover dog, at han vil følge med fra sit hjem, hvor han lige nu er i isolation.

'Jeg er oprigtig ked af, at jeg ikke skal være med i studiet i aften med de tre skønne finalepar og mine dommerkolleger. Men jeg vil sidde hjemme foran fjernsynet og følge med', siger Nikolaj Hübbe.

Fredag aften bliver det således kun de fire dommere Britt Bendixen, Marianne Eihilt, Jens Werner og Anne Laxholm, der kommer med ris og ros til de tre finalepar, som i år tæller Lise Rønne og Silas Holst, Jimilian og Asta Björk og Pernille Blume og Morten Kjeldgaard.

Spørger man bookmakerne bliver det Pernille Blume og Morten Kjeldgaard, der løber med sejren, men alt kan som bekendt ske, når musikken spiller.

Du kan som altid følge slagets gang minut for minut fredag aften i 'Vild med dans'-livebloggen her på ekstrabladet.dk fra klokken 19.15.