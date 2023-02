Mistede alt i nedtur: Skovler igen millioner ind

Erik Damgaard har belønnet sig for et succesfuldt år og udbetalt otte millioner kroner i udbytte til sig selv

Der var været op- og nedture for Erik Damgaard, men for tiden går det ganske godt for den danske erhvervsmand og tidligere realitydeltager.

62-årige Damgaard har stiftet it-firmaet Uniconta, som han selv ejer 59 procent af gennem holdingselskabet ED Equity Partner ApS.

Et nyt regnskab fra sidstnævnte viser, at der er godt gang i forretningen. Det skriver SE og HØR på baggrund af regnskabet, som Ekstra Bladet også har set.

ED Equity Partner ApS ejer Damgaard selv, og af regnskabet fremgår det, at han udbetaler otte millioner kroner i udbytte for seneste regnskabsår.

Det er der også rigeligt råd til i holdingselskabet, hvor egenkapitalen ved udgangen af 2022 lød på 28.471.309 kroner.

Mistede alt

Erik Damgaard blev i 00'erne et kendt ansigt på tv og i ugeblade, da han fandt sammen med Anni Fønsby. Parrets liv fulgte man i deres egen realityserie, men forholdet gik siden i stykker.

Annonce:

Inden da var Erik Damgaard blevet en velhavende mand, da han sammen med sin bror, Preben, solgte it-selskabet Damgaard Data til Microsoft. Det salg gav ham i omegnen af 800 millioner kroner.

Siden tabte han det hele igen i det private investeringsselskab Porteføljeinvest, som gik konkurs med et brag i 2011 i kølvandet på finanskrisen.

Men nu lysner det altså for alvor igen for Erik Damgaard, der i dag har adresse i Brasilien, efter han i 2014 giftede sig med Renata Nascente.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Damgaard-familien blev sidste år ramt af en stor sorg, da Eriks bror, Preben, gik bort efter kort tids sygdom. Her kan du få historien om de umage brødrepar, der sammen skabte en kæmpesucces.

Dronning Margrethe gav fredag et stort interview til Weekendavisen, hvor hun fortalte om sit forhold til det engelske kongehus, cigaretter og 'The Crown'. Hør mere i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app