Mistede lysten til skuespil

Skuespilleren Lotte Andersen, der lige nu spiller politichef i TV 2 Charlie-serien 'Sommerdahl', har spillet skuespil og teater, siden hun var 20 år, men lysten har ikke altid været der.

Selvom serien 'Sommerdahl' i øjeblikket storhitter, er det ikke mange år siden, at Lotte Andersen helt mistede gejsten for faget.

Springer ud som skuespiller

I et stort og ærligt interview med Billed-Bladet fortæller 58-årige Lotte Andersen, at hun som 40-årige havde en krise, hvor hun gerne ville videre i livet.

Videre fra skuespil og måske prøve noget andet.

Det passede ikke ind

Lotte Andersen har siden hun var helt ung levet af det, hun elskede - nemlig skuespil. Derfor begyndte spørgsmålene, hvad hun nu skulle tage sig til at rasle ned over hovedet.

Lysten til skuespil var der ikke længere, og hun havde brug for at genstarte motoren. Det fik hende til at tænke over, hvad der i starten drev lysten som skuespiller.

– Som skuespiller er du jo meget afhængig af andres forestillinger om, hvad du kan, og af deres gode idéer. Du er fuldstændig i andre menneskers vold. Det virker naturstridigt, når du samtidig bliver ældre og mere rutineret. At du stadig skal sidde som en skolepige og vente, til nogen kommer og byder dig op. Det passede i hvert tilfælde ikke ind i mit selvbillede, fortæller Lotte Andersen blandt andet i et interview i denne uges BILLED-BLADET

Og der er godt gang i tv-serierollerne for Lotte Andersen. Udover rollen i 'Sommerdahl' har Lotte Andersen også spillet med i Viasat-serien 'Friheden' og DR-serien 'Når støvet har lagt sig'.