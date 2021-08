Mister jobs efter voldsepisode

Robert Hansen er ikke længere ambassadør hos Hjerteforeningen. Han er ligeledes blevet taget af listen over foredragsholdere hos et bookingbureau

Robert Hansen og hans ekskæreste Nynne Larsen har for nyligt været igennem en offentligt brud, som kommer i kølvandet på en episode med vold under en ferie i Spanien.

Her bekræfter begge parter, at de var kommet op at slås på åben gade, og at de begge var blevet anholdt efterfølgende. På Instagram delte Nynne Larsen et billede af sit forslåede ansigt, da parret gik fra hinanden.

Den episode har nu fået konsekvenser for Robert Hansen.

Hos bookingbureauet Tajmer er han blevet fjernet fra listen over foredragsholdere på hjemmesiden, så han ikke længere kan bookes. Det bekræfter virksomheden overfor Ekstra Bladet.

Derudover har han siden 2017 været ambassadør for Hjerteforeningen, men det er også slut nu. Det bekræfter Hjerteforeningen over for Ekstra Bladet. Det har ikke været muligt at få bekræftet, at opsigelsen skyldes den pågældende episode, da Hjerteforeningen ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

På Robert Hansens Instagram-profil er der stadig et link til en indsamling hos Hjerteforeningen, men linket er ikke længere aktivt og leder derfor ikke længere ind til en indsamling.

Skuespilleren har dannet par med Nynne Larsen siden september sidste år, men forholdet er nu helt slut.

Nynne Larsen oplyser, at hun ikke ønsker at politianmelde Robert Hansen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra skuespilleren, men dette har ikke været muligt.