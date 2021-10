Knud Romer har under ti procent af sit syn tilbage og går en fremtid i møde som blind. - Men jeg benægter det, siger forfatteren, der bare vil være Knud og ikke ham den blinde

Grøn stær er en frygtet øjensygdom, som et par procent af danskerne over 40 år har. Knud Romer er en af dem, og han er ved at blive blind.

Læs om hans tilstand, og hvorfor det er så vigtigt, at reagere på de mindste tegn på den invaliderende lidelse.